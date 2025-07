1/7 Die Migros-Tochter Elsa hat wegen eines Systemupdates seit einiger Zeit Lieferschwierigkeiten beim Käse. Foto: Zvg

Darum gehts Migros kämpft mit Lieferengpässen bei Milchprodukten aufgrund einer IT-Panne

Ein defekter Roboterkran im Käselager verursacht Verzögerungen bei der Auslieferung

Das Elsa-Käselager in Ursy verarbeitet jährlich 9000 bis 10'000 Tonnen Käse

Michael Hotz Redaktor Wirtschaft

Noch immer kämpft die Migros mit Lieferengpässen beim Käse. Mitte Juni waren die Kühlregale für Milchprodukte teilweise «löchrig wie ein Emmentaler», wie Leserreporter damals gegenüber Blick mitteilten. Der Grund: ein IT-Problem bei der Migros-Tochter Elsa, die Milchprodukte herstellt und für die Reifung und Verarbeitung von Käse verantwortlich ist. Der orange Riese reagierte damals mit ersten Sofortmassnahmen, etwa mit der alternativen Beschaffung von betroffenen Produkten. Um die Regale nicht allzu leer aussehen zu lassen, stopfte die Migros die Lücken mit noch lieferbarem Käse.

Rund sechs Wochen sind mittlerweile vergangen, seit die Lieferengpässe das erste Mal aufgetaucht sind. Vollständig behoben ist die IT-Panne noch nicht. Dafür ist nun bekannt, was die Lieferschwierigkeiten genau verursacht: Ein Kran ist schuld, wie die «NZZ» berichtet. Dieser steht im grossen Elsa-Käselager in Ursy FR. Von dort aus beliefert Elsa die Filialen des Migros-Universums mit Käsesorten. Denn auch Migrolino und Denner sind von den Lieferproblemen betroffen.

IT-Systemumstellung legt Roboterkran lahm

Die Aufgabe des Kranroboters ist es, die von den Filialen bestellten Käsesorten aus den Lagerregalen zu holen. Nur: Aufgrund des IT-Problems arbeitet die Maschine laut dem Bericht nicht richtig. Manchmal ist er zu langsam. Oder dann schnappt er sich den falschen Käse. Und hie und da verweigert er die Arbeit komplett. Dadurch kommen die Käsebestellungen zu wenig schnell in den Filialen an.

Im Elsa-Hochregallager sind mehrere solche Roboter im Einsatz. Und diese müssen so einiges leisten. Am Standort in Ursy kommen jährlich 9000 bis 10'000 Tonnen Käse an. Mehr als 400 Sorten lagern dort und reifen in grossen Naturhöhlen aus Sandstein weiter. Alleine für Gruyère-Käse hat das Lager Platz für 140'000 Laibe – einzeln abgelegt auf Fichtenbrettern der bis zu 34 Meter hohen Regale. Diese Kapazität kann Elsa nur dank der normalerweise fleissigen Roboterarmee aus der Mache der Firma JNJ in Romont FR bewältigen.

Das «Migros Magazin» hat im April eine Reportage aus dem freiburgischen Elsa-Käseparadies veröffentlicht. Darin wird erläutert, wie die Roboter arbeiten. Sie holen die Käselaibe nicht nur aus den Lagern, sondern kümmern sich auch um den Reifeprozess. Seit 2022 sind sie im Einsatz. «Die Roboter haben unseren Arbeitsalltag stark erleichtert, kaum vorstellbar, dass wir das vorher alles von Hand erledigt haben», sagte damals Jean-Charles Michaud, der bei Elsa für die AOP-Käse und den Gruyère zuständig ist, dem firmeneigenen Magazin. Vorher mussten die Mitarbeitenden noch selbst anpacken. Sie transportierten damals den Käse mit Elektrostaplern zu einer stationären Verarbeitungsstation. Jetzt ist das automatisiert, wenn die Maschine denn reibungslos läuft.

Nur noch Hart- und Schnittkäse betroffen

Die IT-Panne und damit die Käse-Krise ausgelöst hat eine «Systemumstellung bei der Elsa Group Anfang Juni», wie die Migros bereits Mitte Juni auf Anfrage von Blick erklärte. Gegenüber der «NZZ» bestätigte Migros-Sprecherin Prisca Huguenin-dit-Lenoir das Kran-Problem: «Aufgrund der Systemumstellung kann der Kran nicht wie gewohnt arbeiten und die Ware nicht in der gewünschten Geschwindigkeit bereitstellen.»

Laut der Migros arbeiten Expertenteams intensiv an Software-Lösungen. Immerhin: Die parallel umgesetzten Massnahmen zeigen inzwischen Wirkung. «Abgesehen von einzelnen und vorübergehenden Lücken beim Hart- und Schnittkäse ist das gesamte Sortiment im üblichen Rahmen vorhanden – alle anderen Milchprodukte sind wieder verfügbar», sagt Huguenin-dit-Lenoir zu Blick. Unter anderem Frischkäse und Joghurts seien seit mehreren Wochen wieder lieferbar. Jetzt müssen nur die fleissigen Roboter wieder normal funktionieren.