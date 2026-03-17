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Neuer Besitzer greift durch
Billig-Schmuck-Händler Claire's schliesst erste Schweizer Läden

Claire's steckt in der Krise: Nach der Übernahme durch einen französischen Investor schliessen die Filialen in Grancia TI und Lugano TI. Acht Mitarbeitende verlieren ihren Job. Wie es mit anderen Standorten weitergeht, bleibt unklar.
Publiziert: 17:58 Uhr
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Aktualisiert: 18:06 Uhr
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Anfang Jahr hatte Claire's noch 17 Läden in der Schweiz. Im Bild das Geschäft an der Zürcher Bahnhofstrasse.
Foto: Ulrich Rotzinger

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Claire’s schliesst zwei Filialen in Grancia TI und Lugano TI
  • Neuer Eigentümer aus Frankreich übernimmt europäisches Geschäft, Sitz jetzt in Thalwil
  • Schliessungen betreffen 8 Jobs, Zukunft von Locarno TI unklar
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Patrik BergerRedaktor Wirtschaft

Claire’s steckt in der Krise. 2025 hat das Mutterhaus in den USA Insolvenz angemeldet. Damals hiess es gegenüber Blick, dass die 17 Schweizer Filialen offenbleiben werden. Sie liegen teils an bester Lage, etwa an der Zürcher Bahnhofstrasse oder in Einkaufszentren

Seit Anfang Jahr hat Claire's aber einen neuen Besitzer – nicht nur in den USA, auch in Europa. Ein französischer Investor hat das europäische Geschäft von Claire's übernommen. Der Firmensitz ist neu in Thalwil ZH am linken Zürichseeufer.

Der neue Eigentümer hat nun die ersten beiden Schweizer Filialen geschlossen, wie «Ticinonews» berichtet. Der Laden in Grancia TI ist bereits dicht, die Filiale in Lugano TI wird Ende März geschlossen. Acht Mitarbeitende verlieren ihren Job. Wie es mit dem dritten Standort in Locarno TI weitergeht, ist noch offen.

Unsicherheit beim Personal ist gross

Die Gewerkschaften schlagen aber Alarm. Die Unia kritisiert mangelnde Information und Transparenz. «Die Mitarbeitenden wissen kaum, wie es weitergeht», sagt Gewerkschafterin Chiara Landi zu «Ticinonews». Sie sorgt sich um die Löhne der Angestellten. «Sowohl um die ausstehenden, als auch um die zukünftigen Zahlungen», wie sie sagt. Eine Anfrage von Blick bei Claire's ist noch offen.

Claire's richtet sich vor allem an ein jüngeres, preissensibles Publikum. Entsprechend ist das Sortiment ausgestaltet: Billig-Schmuck, Kosmetika, Plüschtiere, Spielzeug und ein Ohrlochservice gehören zu jeder Filiale.

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