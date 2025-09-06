DE
FR
Abonnieren

Nach Pleite von Tesla-Rivale
Betreibungsamt Zürich versteigert rare Edel-Stromer für 8000 Franken

Das Betreibungsamt Zürich versteigert 16 Fisker Ocean aus der Konkursmasse von Fisker Schweiz. Die extrem seltenen E-SUVs mit 568 PS und 700 km Reichweite sind teilweise fabrikneu und werden ab 8000 Franken angeboten – deutlich unter dem Neupreis von 65'900 Franken.
Publiziert: vor 52 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/8
Das Zürcher Betreibungssamt versteigert 16 seltene Fisker Ocean.
Foto: PD

Darum gehts

  • Fisker, Tesla-Rivale, geht Konkurs. Betreibungsamt Zürich versteigert 16 Fisker Ocean
  • Henrik Fisker wollte mit nachhaltigem Design den E-Auto-Markt aufmischen
  • Auktion startet bei 8000 Franken, deutlich unter dem Neupreis von 65'900 Franken
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Patrik_Berger_Redaktor Wirtschaft Desk_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Patrik BergerRedaktor Wirtschaft

Wer heute einen Fisker fährt, der fällt auf! Während gefühlt an jeder Ecke ein Tesla steht, sind die Modelle des grossen Tesla-Rivalen Exoten. Gerade einmal 13'000 Stück wurden weltweit verkauft. Auf Schweizer Strassen sind nur 100 Fahrzeuge zugelassen. Dabei hatte Gründer und Automobildesigner Henrik Fisker (60) grosse Pläne mit dem US-Elektroautobauer mit Sitz in Manhatten Beach bei Los Angeles. 

Er wollte mit coolem Design und nachhaltigen Materialien den Markt aufmischen. Und Elon Musk (53) und Tesla den Schneid abkaufen. Doch die Fisker-Geschichte nahm im Juni 2024 ein bitteres Ende, die Firma ging Konkurs.

568 PS und 700 Kilometer Reichweite

Schweizer Fans können aber aufatmen. Das Betreibungsamt der Stadt Zürich versteigert derzeit 16 Fisker Ocean. Die Fahrzeuge stammen aus der Konkursmasse der Fisker Switzerland Sales GmbH mit Sitz in Zürich. Einige Autos waren noch nie zugelassen, sind fabrikneu und entsprechend rar. Andere haben bereits zwei Jahre auf dem Buckel, waren als Vorführwagen zugelassen. In Top-Zustand sind die SUV mit 568 PS und einer Reichweite von 700 Kilometern alle.

Und: Der Preis ist heiss! 8000 Franken sind vom Betreibungsamt ausgerufen. Das ist nur ein Bruchteil des Neupreises. Mindestens 65'900 Franken musste noch vor kurzem bezahlen, wer sich einen Fisker vors Haus stellen wollte. Die Auktion läuft noch bis am übernächsten Sonntag, 14. September. Für einzelne Fahrzeuge liegen bereits 16 Gebote vor, andere warten noch auf den ersten Interessenten.

Privatfehde mit Elon Musk

Henrik Fisker bezeichnete den E-SUV Ocean einst unbescheiden als «das nachhaltigste Auto der Welt» und die Bedienoberfläche als die «weltbeste». Noch nie habe sich ein SUV besser angefühlt als seiner. Den mit viel Herzblut geführten Kampf gegen Tesla hat der begnadete Designer – er schuf unter anderem Stil-Ikonen wie den BMW Z8 oder den Aston Martin DB9 – verloren.

Mehr zum Thema Elektromobilität
Alles, nur kein Fisker
Erste Fahrt im Karma Revero
Dieses Auto ist alles, nur kein Fisker!
Sieben Gründe für Fiskers erneutes Scheitern
Henrik Fisker gescheitert
Der Tesla-Rivale ist pleite
Krise des US-Autobauers kostet 1000 Jobs in Österreich
US-Elektromarke in Schieflage
Fisker-Krise kostet 1000 Jobs in Österreich
Wird Elon Musk der erste Billionär der Welt?
Riesiges Tesla-Gehaltspaket
Wird Elon Musk der erste Billionär der Welt?

Unvergessen ist sein offen ausgetragener Streit mit Elon Musk, als Fisker für Tesla ein Modell konzipieren sollte. Im April 2008 wurde Fisker von Tesla wegen Industriespionage verklagt. Musk behauptete, dass Fisker den Auftrag nur angenommen habe, um an geheime Informationen von Tesla zu gelangen. Die Gerichte haben damals Henrik Fisker geglaubt.


Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen