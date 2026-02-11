DE
FR
Abonnieren

Neue Hoffnung für Kult-Grill?
Das sind die Rettungspläne der Güggeli-Express-Chefin

Karin Suter will den kultigen Güggeli-Express nach dem Konkurs wieder auf die Strasse bringen. Sie sucht nach Investoren und denkt laut über ein Crowdfunding nach. «Ich habe schlaflose Nächte», sagt die Inhaberin des Grills.
Publiziert: 10:22 Uhr
|
Aktualisiert: vor 54 Minuten
Kommentieren
1/6
Güggeli-Express ist seit Enda Januar Konkurs.
Foto: Facebook

Darum gehts

  • Güggeli-Express ist pleite, rot-weisse Foodtrucks stehen in Bassersdorf ZH
  • Überschuldung von 1,14 Millionen Franken führte zum Konkursverfahren
  • Seit 1998 an 72 Standorten, Umsatz mit Poulets und Partyservice
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Patrik_Berger_Redaktor Wirtschaft Desk_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Patrik BergerRedaktor Wirtschaft

28 Jahre lang gehörten sie zum Strassenbild: die rot-weissen Wagen vom Güggeli-Express mit dem übergrossen Brathähnchen auf dem Dach. Jetzt stehen sie sich auf dem Firmenareal in einem Industriegebiet in Bassersdorf ZH die Reifen platt. In den Grills drehen sich keine knusprigen Poulets mehr. Güggeli-Express ist Konkurs. Die über 30 teils langjährigen Grilleure sind ihren Job los.

Wie schlecht es um den Foodtruck-Pionier wirklich stand, zeigen Zahlen des «Zürcher Unterländers». Im Sommer 2025 waren Löhne in der Höhe von mehreren Zehntausend Franken ausstehend. Auf dem Firmenkonto lag nur noch ein mittlerer vierstelliger Betrag. Die Überschuldung war happig: rund 1,14 Millionen Franken. Einer Treuhänderin ist dies bei der Durchsicht der Firmenunterlagen aufgefallen. Sie deponierte schliesslich die Bilanz beim Konkursamt – und hat damit das Liquidationsverfahren ausgelöst.

«Ich habe schlaflose Nächte»

Für Inhaberin Karin Suter ist die Pleite ein Albtraum. «Ich habe schlaflose Nächte und schwanke zwischen Versagensängsten und Hoffnung», sagt sie der Zeitung. Der Anfang vom Ende sei ein Arbeitsunfall gewesen: 2025 brach sie sich bei einem Sturz einen Rückenwirbel. Danach sei die Buchhaltung «nicht mehr immer» auf dem neuesten Stand gewesen. Finanziell sei es ohnehin knapp gewesen. Suter hat den Betrieb im Januar 2022 von ihrem Vater übernommen.

Mehr zum Thema Fast Food
Kult-Grill Güggeli-Express ist pleite – alle Jobs weg
Aus nach fast 30 Jahren
Kult-Grill Güggeli-Express ist pleite – alle Jobs weg
McDonald’s plant neuen Imbiss im ehemaligen Swissair-Hauptsitz
Auf Expansionskurs
McDonald’s plant Imbiss im ehemaligen Swissair-Hauptsitz
Bei McDonald's gibts nun Chicken-Nuggets mit Kaviar
Aktion mit Luxus-Beilage
Bei McDonald's gibts Chicken-Nuggets mit Kaviar
Spuhler-Spross Lucas eröffnet eigenes Fast-Food-Restaurant
Sternekoch und Fast-Food
Spuhler-Spross Lucas eröffnet To-Go-Restaurant

Aufgeben will sie trotz des Konkurses nicht, sondern für den Erhalt des Familienbetriebs kämpfen. Karin Suter hofft, dass sich Investoren finden lassen. Auch ein Crowdfunding kann sie sich vorstellen, wie sie der Zeitung sagt. 

Dass sie die Hoffnung nicht aufgibt, erstaunt nicht. Denn das Konzept hat jahrelang bestens funktioniert. Seit 1998 tourten die Wagen durch den Kanton Zürich und darüber hinaus. In den besten Zeiten hielt der Express an 72 Standorten und setzte Millionen um. Die Grilleure haben am Strassenrand halbe (13 Franken) und ganze Poulets (26 Franken) angeboten, aber auch Schenkel (7.50 Franken) und Schweinshaxen (13 Franken). Dazu gab es einen Partyservice mit Würsten, Burgern und Pommes.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen