Die Swiss baut im nächsten Sommer ihr Angebot ab Zürich aus. Ab Juni fliegt sie neu auch die südfranzösische Stadt Toulouse an. Zudem erhöht die Schweizer Airline die Frequenzen zu beliebten Ferien- und Geschäftsreisezielen in Europa und steuert Tokio vermehrt an.

Darum gehts Lufthansa-Gruppe mit «umfassendster Programmerweiterung» für den nächsten Sommer seit 2020

Die Schweizer Airline Swiss fliegt neu in die südfranzösische Metropole Toulouse

Auf der Langstrecke hält sie an der Verbindung nach Bangalore in Indien fest und fliegt öfter nach Tokio

Michael Hotz Teamlead Wirtschafts-Desk

Die Schweiz darf sich ab nächstem Jahr auf Direktflüge zu neuen Destinationen freuen. Denn die Fluggesellschaften stellen derzeit ihre Sommerflugpläne für 2027 vor. Die Billigairline Easyjet fliegt ab Mai erstmals direkt von Basel auf die italienische Vulkaninsel Pantelleria südwestlich von Sizilien. Auch die griechische Hafenstadt Patras, die Helvetic Airways nächsten Sommer neu ab Bern-Belp ansteuert, gilt als touristischer Geheimtipp.

Jetzt hat auch die Lufthansa-Gruppe mit ihren Airlines ihre neuen Flüge für 2027 bekannt gegeben – mit der «umfassendsten Programmerweiterung des Konzerns seit Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020», wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Die Lufthansa selbst setzt dabei vor allem auf neue Langstrecken ab Frankfurt und München (D): Künftig stehen auch Edmonton in Kanada, Columbus und Phoenix in den USA sowie die venezolanische Hauptstadt Caracas auf dem Flugplan. Teil der Mega-Programmerweiterung der Lufthansa ist auch die Schweizer Tochter Swiss, die ebenfalls mit Neuerungen aufwartet: Mit der Stadt Toulouse (F) nimmt sie ein neues Ziel in ihr Streckennetz auf. Vom 25. Juni bis 23. August verbindet die hiesige Airline zweimal pro Woche Zürich mit der südfranzösischen Metropole.

Indien-Flüge bleiben, mehr Flüge nach Tokio

Gleichzeitig erhöht die Swiss die Frequenzen zu beliebten Ferien- und Geschäftsreisezielen in Europa. Dazu gehören die ungarische Hauptstadt Budapest, die norddeutschen Städte Hamburg und Bremen, die französischen Destinationen Paris und Nizza sowie die südserbische Stadt Nis.

Auf der Langstrecke hält die Swiss an der für den aktuellen Winterflugplan neu eingeführten Strecke nach Bangalore in Südindien fest – mit fünf Flügen pro Woche. Auch nach Tokio fliegt die Airline im nächsten Jahr öfter als bisher. Zu Beginn der Sommersaison bis Ende Mai sowie im Oktober fliegt sie täglich in die japanische Hauptstadt. Und von Juni bis September erhöht die Lufthansa-Tochter die Frequenz gegenüber dem Vorjahressommer von fünf auf sechs Flüge pro Woche.