Ab Mai 2027 fliegt Easyjet direkt von Basel auf die italienische Vulkaninsel Pantelleria südwestlich von Sizilien. Die «schwarze Perle» lockt mit wilder Natur und viel Ruhe statt Sandstränden und Beachklubs.

Darum gehts Easyjet nimmt neu Insel Pantelleria ins Flugangebot ab Basel auf

Airline fliegt ab dem 29. Mai 2027 zweimal wöchentlich

Direktverbindung wird jeweils mittwochs und samstags angeboten

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Der Billig-Flieger Easyjet erweitert sein Streckennetz ab Basel: Die italienische Vulkaninsel Pantelleria südwestlich von Sizilien ist ab kommendem Jahr direkt vom Basler Euroairport erreichbar. Die Airline nimmt die neue Flugverbindung ab dem 29. Mai 2027 auf, wie Easyjet in einer Mitteilung erklärt.

Zweimal pro Woche – jeweils mittwochs und samstags – geht es auf die Insel mit rund 7500 Einwohnern. Tickets sind ab sofort buchbar, einfache Flüge gibt es ab 30 Franken pro Person. Aufgegebenes Gepäck kostet zusätzlich.

Perle fernab des Massentourismus

Im Gegensatz zu den grossen Schwester-Inseln Sardinien und Sizilien gilt Pantelleria noch immer als Geheimtipp. Das Eiland ist wegen der schroffen Vulkanfelsen und der zerklüfteten Küstenlandschaft auch als «schwarze Perle» bekannt. Wer auf der Suche nach klassischen Badeferien ist, wird auf Pantelleria nicht glücklich: Sandstrände, Beachklubs, grosse Hotelanlagen und ausgedehnte Shoppingmöglichkeiten findet man kaum.

Dafür erwarten Reisende idyllische Natur, authentische Küche und viel Ruhe. Selbst Handyempfang und Internet sind nicht überall selbstverständlich. Wer aber auf touristischen Komfort verzichten kann, entdeckt hier ein Stück Italien fernab des Massentourismus.