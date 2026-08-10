Darum gehts
- Der Neuauflage des Vincenz-Prozesses startet am Montag vor dem Zürcher Obergericht
- Pierin Vincenz und Beat Stocker sollen unrechtmässige Millionen-Gewinne erzielt haben
- Erstinstanzliches Urteil: Freiheitsstrafen, Geldbussen und Schadenersatz in Millionenhöhe
«Verteidigung und Staatsanwaltschaft kämpfen mit harten Bandagen»
Der emotionale Höhepunkt des ersten Prozesstages: Als Staatsanwalt Marc Jean-Richard-dit-Bressel der Kragen platzt. Der Grund: Die ewige Kritik an seiner Anklageschrift und vor allem an der Frage, ob es korrekt war, diese einem externen Experten zur Beurteilung zu geben. Mehrfach wiederholt er: “Der Kampf um die Fehlervermeidung ist nie unfair.» Das habe nicht mit Doping zu tun – und auch nicht mit Hinterhältigkeit. Das sei einfach eine Arbeitsmethode. Abseits der Emotionen versuchte der Staatswanwalt, das am Morgen verlorene Terrain wieder aufzuholen. Was ihm ganz ordentlich gelungen ist.
Denn der Auftakt zur Berufungsverhandlung im Vincenz-Prozess vor dem Zürcher Obergericht war die erwartete Juristenschlacht. Unter dem harmlos klingenden Programmpunkt «Vorfragen» ging es am Montag heftig zur Sache. Am Vormittag fahren die diversen Verteidiger scharfes Geschütz auf, zerzausen Anklage und erstinstantliches Urteil nach allen Regeln der Juristenkunst. Die durchschaubare Absicht: Den Berufungsprozess am besten noch am ersten Tag platzen zu lassen. Die Stossrichtung: Viele Straftaten seien schon verjährt, viele Teile der Anklage gar nicht zulässig.
Klar ist: Es wird mit harten Bandagen gekämpft, Staatsanwaltschaft und Verteidigung schenken sich nichts. Morgen Dienstag steht nun die Eröffnung des Beweisverfahrens auf dem Programm. Mit Spannung wird die Befragung von Pierin Vincenz zu seiner Person erwartet – mit neuen Details, wie er die Zeit seit dem erstinstanzlichen Urteil verbracht hat.
Erste Prozess-Tag ist beendet
Das wars für heute. Der Gerichtspräsident beendet die Verhandlung. Da das Gericht Zeit braucht, um sich mit den heute vorgebrachten Argumenten auseinanderzusetzen, geht es morgen etwas später los. Start ist um 10:00 Uhr. Dann mit dem Beweisverfahren – und damit auch mit der Befragung von Pierin Vincenz. Hier folgt gleich noch eine Zusammenfassung des ersten Prozesstages und ein Ausblick auf das, was uns morgen erwartet.
Staatsanwalt verteidigt erneut seine Arbeitsmethoden
Wir drehen uns im Kreis. Wieder geht es um das Gutachten des unabhängigen Strafrechtsprofessors. Staatsanwalt Jean-Richard-dit-Bressel sagt nochmals, dass dessen Beizug rechtens und auch transparent kommuniziert gewesen sei.
Erni: «Fundamentaler Irrtum des Staatsanwalts»
Vincenz-Verteidiger Lorenz Erni möchte sich noch einmal äussern. Nach einem kurzen hin und her gibt sich der Gerichtspräsident geschlagen. Erni darf nochmals ans Rednerpult für seine Antwort. Er weist darauf hin, dass es in den Ausführungen der Staatsanwaltschaft zu einem Bundesgerichtsentscheid einen «fundamentalen Irrtum» gebe. Es geht auch nochmal um die Fragen der Verjährung.
Danach tritt auch der Verteidiger von Beat Stocker, Andreas Blattmann, nochmals nach vorne. Gerichtspräsident Prinz ist zuerst skeptisch: «Wollen Sie uns ebenfalls etwas sagen, was wir schon gehört haben?». Nachdem ihm Blattmann versichert, dass er etwas Neues sagen möchte, erlaubt er die Wortmeldung.
Jetzt äussert sich die Privatklägerin – Raiffeisen
Es geht weiter. Zuerst spricht der Rechtsanwalt der Viseca (früher Aduno). Die Kreditkartenfirma hat unter dem Einfluss von Pierin Vincenz und Beat Stocker Anteile der Unternehmen Commtrain, Eurokaution und Genève Credit & Leasing (GCL) gekauft. Dass Vincenz und Stocker gleichzeitig auch auf der anderen Seite des Verhandlungstisches sassen, ist der Kern der Vorwürfe gegen die beiden Angeklagten.
Danach sind die Anwälte der Raiffeisen an der Reihe. Nach dem energischen Plädoyers des Staatsanwalts geht es jetzt deutlich ruhiger zu und her. Die Luft ist etwas raus.
«Kampf um Fehlervermeidung ist nie unfair!»
Jean-Richard-dit-Bressel beendet sein eineinhalbstündiges Plädoyer. Der Gerichtspräsident, Christian Prinz, hat noch eine Rückfrage zum beigezogenen Strafrechtsprofessor. Dass das so zum Thema gemacht wird, kann Jean-Richard-dit-Bressel nicht nachvollziehen. Dem Staatsanwalt platzt der Kragen und er wird richtig laut: «Es ist nicht unfair, wenn die Staatsanwaltschaft alles unternimmt, um Fehler zu vermeiden. Es gibt kein Anrecht auf Fehler der Staatsanwaltschaft.» Und weiter: «Kampf um Fehlervermeidung ist nie unfair!» Es habe nichts mit Doping zu tun und es habe nichts mit Hinterhältigkeit zu tun. Das sei einfach eine legitime Arbeitsmethode.
Dann ist Pause bis 17 Uhr. Danach haben noch die Privatkläger das Wort.
Vincenz und Stocker verfolgen Staatsanwalt mit Argusaugen
Pierin Vincenz ist inzwischen auf Cola Zero umgestiegen. Der Hauptangeklagte ist präsent, blättert immer wieder in dem Unterlagen, die der Staatsanwalt für die Parteien abgegeben hat. Ganz im Gegensatz zu einem anderem Angeklagten, der auf dem Handy Candy Crush spielt oder durch Newsplattformen scrollt. Auch die Augen von Beat Stocker, dem zweiten Hauptangeklagten, sind gebannt auf Staatsanwalt Jean-Richard-dit-Bressel gerichtet. Vincenz und Stocker wissen, je überzeugender der Staatsanwalt seine Argumente vortragen kann, desto enger wird es für sie vor dem Obergericht.
«Kein einziges Beweismittel ist der Staatsanwaltschaft durch eine Straftat zugekommen»
Jetzt kommt Jean-Richard-dit-Bressel in Fahrt. Seine Stimme ist laut und sicher. Energisch weist er die von der Verteidigung vorgebrachten Punkte zurück.
Zuerst geht es um die gefundene E-Mail zwischen Etter und der Raiffeisen. Der Verteidiger von Etter hatte dieses am Vormittag zu einem zentralen Bestandteil seines Vortrags gemacht. Dieses ist laut dem Staatsanwaltschaft aber gar nicht neu. Man könne sich zwar über die Bedeutung dieser E-Mail streiten, aber es sei nicht so, dass die Verteidigung daran gehindert wurde, dieses oder andere Beweisstücke einzureichen. Auch in der Frage der Verjährung widerspricht Jean-Richard-dit-Bressel den Voten der Verteidigern. Für ihn ist klar, dass die Taten zum Zeitpunkt des Urteils noch nicht verjährt waren.
Auch zu der medialen Berichterstattung, die die Untersuchung ins Rollen brachte, äussert sich Jean-Richard-dit-Bressel. Für die Einordnung der Beweismittel sei es unerheblich, ob diese rechtens gewesen sei. Der Staatsanwalt betont: «Kein einziges Beweismittel ist der Staatsanwaltschaft durch eine Straftat zugekommen.»
Der Staatsanwalt geht tief ins Detail. Er spricht bereits seit über einer Stunde. Der Blick des vorsitzenden Richters wird immer ernster. Es ist auch für Juristen schwer verdauliche Kost, die hier am Obergericht geboten wird.
Juristen sind hitzeresistent
Angesichts der brütenden Hitze vor dem Obergericht hat der vorsitzende Richter am Nachmittag eine Tenueerleichterung verfügt, «solange es dem Anstand genügt». Das heisst, die meisten Angeklagten und Journalisten haben dankbar das Jackett abgelegt. Die meisten Juristen (inklusive Gericht) dagegen scheinen die Hitze besser zu ertragen und haben darauf verzichtet, das Angebot von Prinz anzunehmen. Denn im Gerichtssaal steigt die Temperatur. Nicht wegen des flammenden Vortrags von Staatswanwaltalt Jean-Richard-dit-Bressel, sondern weil die Raumtemperatur trotz Klimaanlage am Nachmittag bei über 25 Grad liegt! Hilft nicht gerade bei der Aufnahme, der stakattoartig vorgetragenen Ausführungen des Staatsanwalts.
«Keine Partei war benachteiligt»
Der Staatsanwalt geht zuerst auf den Beizug des Strafrechtsprofessors ein. Es sei im Interesse aller, dass die Anklageschrift eine hohe Qualität habe. Keine Partei sei deshalb von dieser «Qualitätskontrolle» benachteiligt gewesen, so der Staatsanwalt.
Im Vergleich zu den Vorträgen der Verteidiger am Vormittag wirkt Staatsanwalt Marc Jean-Richard-dit-Bressel etwas nervös. Mehrmals wird er vom Gerichtspräsidenten unterbrochen.
Jetzt sitzt Pierin Vincenz (70) wieder auf der Anklagebank. Ab Montag geht es los mit der Neuauflage des Vincenz-Prozesses – dem spektakulärsten Wirtschaftsfall des Jahrzehnts. Vier Jahre liegen zwischen dem erstinstanzlichen Urteil des Bezirksgerichts Zürich und der Neubeurteilung des Falls durch das Zürcher Obergericht. Endlich dürften sich einige der Angeklagten sagen, denn ihre Vermögenswerte sind seit Eröffnung des Strafverfahrens im Jahr 2018 gesperrt.
Der Grund: Im Prozess geht es um sehr viel Geld. Die beiden Hauptangeklagten – Vincenz und Beat Stocker (66) – sollen sich versteckt an Firmen beteiligt haben. Später haben sie die Kreditkartenfirma Aduno (heute Viseca) und Raiffeisen davon überzeugt, diese Firmen zu kaufen. Dabei sollen die beiden unrechtmässige Gewinne in Millionenhöhe eingestrichen haben.
Forderungen in Millionenhöhe
Deshalb verurteilte das Bezirksgericht Zürich die beiden nicht nur zu mehrjährigen Freiheitsstrafen und hohen Geldbussen, sondern auch zu Schadenersatzzahlungen von je 1,3 Millionen Franken. Ausserdem verknurrte das Gericht Vincenz wegen seiner Spesenexzesse zur Zahlung von weiteren 300'000 Franken. Dazu kommen die Schadenersatzforderungen der betroffenen Firmen Viseca und Raiffeisen.
Sollte es dereinst zu einem rechtskräftigen Urteil kommen, wären Millionenzahlungen der beiden Hauptangeklagten fällig. Für alle Angeklagten gilt weiterhin die Unschuldsvermutung, obwohl die Vermögen vorsorglich schon mal blockiert wurden. Inzwischen wurden die Vincenz-Villen in Teufen AR und Morcote TI verkauft, um Gläubigerinteressen zu befriedigen.
Deshalb wird die Befragung zur Person von Pierin Vincenz von grossem Interesse sein. Wovon lebt der gefallene Starbanker? Ist sein Schuldenberg weiter angewachsen? Wie hat sich sein Leben in den vier Jahren seit dem ersten Urteil verändert? Vincenz ist abgetaucht, hat sich nie mehr gross in der Öffentlichkeit gezeigt.
Wie weit dürfen Manager gehen?
Wie schnell es zu dieser Befragung kommt, ist allerdings offen. Denn zum Prozessauftakt können neue Beweisanträge gestellt werden. Gut möglich, dass es zu Beginn des Prozesses zu einem juristischen Geplänkel kommt, wie man es aus klassischen Gerichtsfilmen kennt.
Und dann geht es vor allem auch um eine für die Schweizer Wirtschaft zentrale Frage: Was dürfen Topmanager? Dürfen sie ihr Insiderwissen ausnützen und es gar gegen die Interessen des eigenen Unternehmens einsetzen? Sind Geschäftemacherei und Mauscheleien hinter dem Rücken des Arbeitgebers erlaubt? Gelten für die Chefetage andere Regeln als für die übrigen Angestellten?
Das Bezirksgericht hat all diese Fragen mit einem klaren Nein beantwortet: Aus seiner Sicht gibt es keinen Freipass für geldgierige Chefs.
Nun ist das Zürcher Obergericht in den kommenden Tagen und Wochen an der Reihe, um seine Antworten zu liefern. Kommt Vincenz jetzt mit einem blauen Auge davon?
Verfolge den Vincenz-Prozess ab 7.30 Uhr live auf Blick.ch