«Verteidigung und Staatsanwaltschaft kämpfen mit harten Bandagen»

Der emotionale Höhepunkt des ersten Prozesstages: Als Staatsanwalt Marc Jean-Richard-dit-Bressel der Kragen platzt. Der Grund: Die ewige Kritik an seiner Anklageschrift und vor allem an der Frage, ob es korrekt war, diese einem externen Experten zur Beurteilung zu geben. Mehrfach wiederholt er: “Der Kampf um die Fehlervermeidung ist nie unfair.» Das habe nicht mit Doping zu tun – und auch nicht mit Hinterhältigkeit. Das sei einfach eine Arbeitsmethode. Abseits der Emotionen versuchte der Staatswanwalt, das am Morgen verlorene Terrain wieder aufzuholen. Was ihm ganz ordentlich gelungen ist.

Denn der Auftakt zur Berufungsverhandlung im Vincenz-Prozess vor dem Zürcher Obergericht war die erwartete Juristenschlacht. Unter dem harmlos klingenden Programmpunkt «Vorfragen» ging es am Montag heftig zur Sache. Am Vormittag fahren die diversen Verteidiger scharfes Geschütz auf, zerzausen Anklage und erstinstantliches Urteil nach allen Regeln der Juristenkunst. Die durchschaubare Absicht: Den Berufungsprozess am besten noch am ersten Tag platzen zu lassen. Die Stossrichtung: Viele Straftaten seien schon verjährt, viele Teile der Anklage gar nicht zulässig.

Klar ist: Es wird mit harten Bandagen gekämpft, Staatsanwaltschaft und Verteidigung schenken sich nichts. Morgen Dienstag steht nun die Eröffnung des Beweisverfahrens auf dem Programm. Mit Spannung wird die Befragung von Pierin Vincenz zu seiner Person erwartet – mit neuen Details, wie er die Zeit seit dem erstinstanzlichen Urteil verbracht hat.