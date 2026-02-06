Einen Tag nach der sofortigen Schliessung des Grand Hôtel du Golf & Palace in Crans-Montana VS meldet sich das 5-Sterne-Haus zu Wort – und entschuldigt sich.

Darum gehts Die Gemeinde Crans-Montana hat das Grand Hôtel am 5. Februar 2026 geschlossen

Grund: Mängel beim Brandschutz trotz mehrmaliger Aufforderungen zur Behebung seit 2025

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Am Donnerstag griff die Gemeinde Crans-Montana VS beim Grand Hôtel du Golf & Palace hart durch. Sie schliesst das 5-Sterne-Haus per sofort. Der offizielle Grund: Mängel in der Umsetzung von Brandschutzvorschriften. Als Blick am Abend eintraf, packte ein letzter Gast sogar noch seine Koffer. Jetzt, einen Tag, nachdem die Lichter im Luxus-Hotel ausgegangen sind, meldet sich das Haus in einer Mitteilung zu Wort.

«Das Grand Hôtel du Golf & Palace gibt seine vorübergehende Schliessung ab Donnerstag, 5. Februar 2026, um 18 Uhr bekannt», heisst es. «Basierend auf einer Entscheidung der Gemeinde Crans-Montana vom selben Tag.» Dann geht das Hotel auf die Brandschutzvorschriften der Gemeinde ein: «Die umfangreichen Arbeiten, die in den letzten Monaten durchgeführt wurden, reichten nicht aus, um eine solche Entscheidung zu vermeiden.»

Das Golf-Hotel hatte dafür ein auf Sicherheitsfragen spezialisiertes Unternehmen beauftragt. Zudem betont das Hotel: Die Verpflichtung, «alle erforderlichen Massnahmen kurzfristig umzusetzen», konnte nicht erfüllt werden. Heisst: Das Hotel moniert, zu wenig Zeit bekommen zu haben.

«Die Hotelleitung und das Team setzen alles daran, alternative Lösungen für die Gäste zu finden», heisst es in der Mitteilung weiter. Man mobilisiere Ressourcen, um das Hotel bald wieder öffnen zu können. Das 5-Sterne-Haus schliesst mit den Worten: «Die Hotelleitung entschuldigt sich für die durch diese Entscheidung verursachten Unannehmlichkeiten, die sie natürlich gern vermieden hätte, und wird allen Verpflichtungen im Zusammenhang mit dieser bedauerlichen Situation nachkommen.»

Mahnungen nicht beachtet

Eine Mitteilung der Gemeinde von Crans Montana zeigt auf, wieso es zur rasanten Schliessung kam: «Im vergangenen Sommer, genauer am 4. August, wurden bei einer periodischen Kontrolle durch die Gemeinde Crans-Montana mehrere Mängel im Bereich der vorbeugenden Brandschutzmassnahmen festgestellt», meldet die Gemeinde. Trotz wiederholter Aufrufe, die Mängel zu beheben, seien die geforderten Verbesserungen nicht realisiert worden.

«Am 16. Dezember 2025 wurde eine letzte Frist bis 15. Januar 2026 angesetzt – jedoch ohne Erfolg», heisst es weiter. Auf Empfehlung ihres Sicherheitsbeauftragten beschloss die Gemeinde Crans-Montana schliesslich eine vorläufige Schliessungsanordnung für das Hotel.

Kein Zusammenhang mit 1. Januar

Die Gemeinde betont zudem, dass kein Zusammenhang zum Neujahrsbrand in der Bar Le Constellation besteht. Die Zeitung «Le Nouvelliste» zitiert den Gemeindepräsidenten Nicolas Féraud: «Anders als manche vielleicht denken, hat das nichts mit den Ereignissen vom 1. Januar zu tun. Die Entscheidung wäre auch ohne den Brand im Le Constellation gefallen.»