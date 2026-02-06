DE
FR
Abonnieren

«Wir hatten nicht genug Zeit»
Jetzt erklärt das Golf-Hotel in Crans-Montana die Sofort-Schliessung

Einen Tag nach der sofortigen Schliessung des Grand Hôtel du Golf & Palace in Crans-Montana VS meldet sich das 5-Sterne-Haus zu Wort – und entschuldigt sich.
Publiziert: 09:06 Uhr
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
Kommentieren
Das 5-Sterne-Hotel in Crans Montana meldet sich nach der Hauruck-Schliessung zu Wort.

Darum gehts

  • Die Gemeinde Crans-Montana hat das Grand Hôtel am 5. Februar 2026 geschlossen
  • Grund: Mängel beim Brandschutz trotz mehrmaliger Aufforderungen zur Behebung seit 2025
  • Jetzt meldet sich das Hotel
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_249.JPG
Robin WegmüllerRedaktor Wirtschaft

Am Donnerstag griff die Gemeinde Crans-Montana VS beim Grand Hôtel du Golf & Palace hart durch. Sie schliesst das 5-Sterne-Haus per sofort. Der offizielle Grund: Mängel in der Umsetzung von Brandschutzvorschriften. Als Blick am Abend eintraf, packte ein letzter Gast sogar noch seine Koffer. Jetzt, einen Tag, nachdem die Lichter im Luxus-Hotel ausgegangen sind, meldet sich das Haus in einer Mitteilung zu Wort.

«Das Grand Hôtel du Golf & Palace gibt seine vorübergehende Schliessung ab Donnerstag, 5. Februar 2026, um 18 Uhr bekannt», heisst es. «Basierend auf einer Entscheidung der Gemeinde Crans-Montana vom selben Tag.» Dann geht das Hotel auf die Brandschutzvorschriften der Gemeinde ein: «Die umfangreichen Arbeiten, die in den letzten Monaten durchgeführt wurden, reichten nicht aus, um eine solche Entscheidung zu vermeiden.»

Das Golf-Hotel hatte dafür ein auf Sicherheitsfragen spezialisiertes Unternehmen beauftragt. Zudem betont das Hotel: Die Verpflichtung, «alle erforderlichen Massnahmen kurzfristig umzusetzen», konnte nicht erfüllt werden. Heisst: Das Hotel moniert, zu wenig Zeit bekommen zu haben.

«Die Hotelleitung und das Team setzen alles daran, alternative Lösungen für die Gäste zu finden», heisst es in der Mitteilung weiter. Man mobilisiere Ressourcen, um das Hotel bald wieder öffnen zu können. Das 5-Sterne-Haus schliesst mit den Worten: «Die Hotelleitung entschuldigt sich für die durch diese Entscheidung verursachten Unannehmlichkeiten, die sie natürlich gern vermieden hätte, und wird allen Verpflichtungen im Zusammenhang mit dieser bedauerlichen Situation nachkommen.»

Mahnungen nicht beachtet

Eine Mitteilung der Gemeinde von Crans Montana zeigt auf, wieso es zur rasanten Schliessung kam: «Im vergangenen Sommer, genauer am 4. August, wurden bei einer periodischen Kontrolle durch die Gemeinde Crans-Montana mehrere Mängel im Bereich der vorbeugenden Brandschutzmassnahmen festgestellt», meldet die Gemeinde. Trotz wiederholter Aufrufe, die Mängel zu beheben, seien die geforderten Verbesserungen nicht realisiert worden.

Mehr zu Crans Montana
Golf-Hotel in Crans-Montana wird geschlossen – per sofort!
Mit Video
Blick vor Ort
Mängel beim Brandschutz
Hotel in Crans-Montana per sofort zu – 5-Sterne-Gäste stehen auf der Strasse
Der Brief der Morettis im Wortlaut
Mit Video
Ehepaar bricht Schweigen
Der Brief der Morettis im Wortlaut
«Könnte in den kommenden Tagen bei ihm klingeln»
Mit Video
«In den kommenden Tagen»
Vater von Trystan (†17) will bei Kautionszahler der Morettis klingeln
«Zynischer Versuch das angeschlagene Image wiederherzustellen»
Mit Video
«Nichts als reine Taktik»
Moretti-Brief sorgt für Kritik bei Opferanwalt

«Am 16. Dezember 2025 wurde eine letzte Frist bis 15. Januar 2026 angesetzt – jedoch ohne Erfolg», heisst es weiter. Auf Empfehlung ihres Sicherheitsbeauftragten beschloss die Gemeinde Crans-Montana schliesslich eine vorläufige Schliessungsanordnung für das Hotel.

Kein Zusammenhang mit 1. Januar

Die Gemeinde betont zudem, dass kein Zusammenhang zum Neujahrsbrand in der Bar Le Constellation besteht. Die Zeitung «Le Nouvelliste» zitiert den Gemeindepräsidenten Nicolas Féraud: «Anders als manche vielleicht denken, hat das nichts mit den Ereignissen vom 1. Januar zu tun. Die Entscheidung wäre auch ohne den Brand im Le Constellation gefallen.»

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen