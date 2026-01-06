DE
FR
Abonnieren

Nach nur 5 Monaten
Forster-CEO schon wieder weg – Cousin von Retter Cerfeda übernimmt

In der Chefetage von Küchenbauer Forster aus Arbon TG kommt es schon wieder zu einem Wechsel. Neu führt mit Daniele Cerfeda ein Cousin von Retter Giovanni Cerfeda die traditionsreiche Firma. 2025 stand es ganz schlecht um den Hersteller von Stahlküchen.
Publiziert: vor 36 Minuten
|
Aktualisiert: vor 28 Minuten
Kommentieren
1/5
Nach nur fünf Monaten nimmt der bisherige CEO Daniel Pedrett den Hut.
Foto: Facebook

Darum gehts

  • Küchenbauer Forster aus Arbon TG startet 2026 unter neuer Führung
  • Daniele Cerfeda übernimmt Leitung, nachdem CEO Pedrett sein Mandat beendet
  • Nach Restrukturierung 2025 verlor ein Viertel der 135 Mitarbeitenden ihre Jobs
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Patrik_Berger_Redaktor Wirtschaft Desk_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Patrik Berger und Keystone-SDA

Küchenbauer Forster aus Arbon TG, der 2025 in finanzielle Turbulenzen geraten war, stellt sich auf Anfang 2026 neu auf. Der bisherige CEO Daniel Pedrett geht. Nun übernimmt die Familie Cerfeda auch die operative Führung.

Der Abgang von CEO Pedrett wird in einem Communiqué vom Dienstag damit begründet, dass er ein befristetes Mandat zur Stabilisierung und Neuausrichtung der Firma gehabt habe. Die operative Führung geht jetzt an Daniele Cerfeda, der bisher für die Finanzen verantwortlich war. Er ist der Cousin von Forster-Retter Giovanni Cerfeda. Er werde den Betrieb des Unternehmens, das Stahlküchen herstellt, gemeinsam mit dem bisherigen Team sicherstellen.

Tiefgreifende Restrukturierung

Ergänzt wird das Management der Forster Manufaktur AG, wie sich die Firma nun nennt, laut den Angaben durch den neuen Finanzchef Felix Posavec. In der IT hat Hans-Rudolf Nyfeler die Leitung übernommen, während Dejan Skaljac als neuer Vertriebsleiter den Bereich Sales verantwortet. Für die Produktion ist weiterhin Lorenz Jordi zuständig, für den Personalbereich Sandra Grüninger.

Mehr zum Thema Forster
Forster-Retter zahlt Angestellten Lohn aus eigenem Portemonnaie!
Behörden brauchen Monate
Forster-Retter zahlt Angestellten Löhne aus eigener Tasche!
Dieser Immo-König will Mitarbeiter von Forster retten
Weisser Ritter
Immo-König will Thurgauer Küchenbauer retten
Jetzt betreiben die Angestellten den Küchenbauer Forster
Eskalation im Lohn-Puff
Jetzt betreiben die Angestellten den Küchenbauer Forster
Das sind die Köpfe hinter dem Thurgauer Küchenbauer
Mit Video
Mitten in Betrugs-Prozess
Das sind die Köpfe hinter dem Thurgauer Küchenbauer

Die Neuaufstellung folgt auf eine tiefgreifende Restrukturierung im Jahr 2025. Ende Juni wurde für die finanziell angeschlagene Forster Swiss Home AG eine Auffanglösung umgesetzt. Eine neue Gesellschaft mit dem bisherigen Aktionär und Verwaltungsrat Giovanni Cerfeda aus Winterthur ZH übernahm den Betrieb per 1. Juli, nachdem das Bezirksgericht Arbon die Übernahme genehmigt hatte.

Ein Viertel der Jobs weg

Zuvor war über den Küchenbauer Mitte Mai eine provisorische Nachlassstundung verhängt worden. Im Rahmen der Auffanglösung wurden alte Verbindlichkeiten nicht übernommen, zudem verlor rund ein Viertel der damaligen 135 Mitarbeitenden ihre Stelle. Die anderen Mitglieder des Verwaltungsrats sowie die übrigen Aktionäre waren an der neuen Firma nicht mehr beteiligt.

Cerfeda hatte den Schritt mit dem Ziel begründet, das Unternehmen mit schlanker Führung neu auszurichten und die Marke Forster wieder klar auf Qualität zu positionieren.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen