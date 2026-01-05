DE
FR
Abonnieren

Nach Mega-Zoff mit Easyjet
Diese Billig-Airline fliegt der Konkurrenz um die Ohren

Nach einem spektakulären Rechtsstreit gegen Easyjet benannte sich Easyfly in Clic Air um – mit Erfolg. 2025 war die kolumbianische Airline die am schnellsten wachsende Fluggesellschaft der Welt. Sie feiert nun ihr 20-jähriges Bestehen. Und will weiter wachsen.
Publiziert: 19:34 Uhr
|
Aktualisiert: vor 46 Minuten
Kommentieren
1/4
Die kolumbianische Billig-Airline Clic Air ist 2025 um 50 Prozent gewachsen.
Foto: Instagram

Darum gehts

  • Easyjet-Gründer verlor Klage gegen kolumbianische Airline Easyfly vor fünf Jahren
  • Clic Air wuchs 2025 weltweit am schnellsten mit 50 Prozent Wachstum
  • Kolumbiens drittgrösste Airline betreibt 19 Flugzeuge und 50'000 Flüge jährlich
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Patrik_Berger_Redaktor Wirtschaft Desk_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Patrik BergerRedaktor Wirtschaft

Easyjet-Gründer Stelios Haji-Ioannou (58) ist ein streitbarer Zeitgenosse. Wer immer sich mit dem Zusatz «easy» im Namen schmückt, der kann sich auf eine Klage gefasst machen. Vor fünf Jahren traf es die kolumbianische Fluggesellschaft Easyfly. Der schillernde Gründer von Easyjet monierte vor Gericht, dass Easyfly eine unzulässige Kopie der orangen Billigairline.

Dabei hatte der Name eine ganz andere Herkunft. «Easy» steht für Empresa Aérea de Servicios y Facilitación Logística Integral. Ein reichlich sperriger, spanischer Firmenname, der nichts mit Europas Lowcost-Riesen zu tun hat. Haji-Ioannou klagte dennoch. Und verlor. Das oberste Gericht Grossbritanniens entschied: keine Verwechslungsgefahr. Die Easyjet musste Easyfly sogar 81’000 Dollar Entschädigung zahlen. Eine Ohrfeige für den Easyjet-Gründer.

50'000 Flüge im Jahr

Und doch: Trotz dieses Sieges gegen einen der ganz Grossen der Aviatik-Branche lenkte das Management ein. Um weiteren Knatsch zu vermeiden, benannte sich die Airline um. Die Easyfly wurde flugs zur Clic Air.

Jetzt wird klar: Der Namenswechsel schadete keineswegs – im Gegenteil. 2025 war Clic Air laut dem Aviatik-Datenanbieter OAG die am schnellsten wachsende Fluggesellschaft der Welt, wie das Aviatikportal «Aerotelegraph» berichtet. Über 50’000 Flüge führte die kolumbianische Airline durch, ein dickes Plus von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Strecke von Bogotá nach Medellín, auf der inzwischen zehn Flüge pro Tag verkehren, hat viel zum guten Ergebnis beigetragen.

Mehr zum Thema Aviatik
Neuster A350 von Edelweiss stand 5 Jahre auf Flugzeugfriedhof
In Kloten gelandet
Neuster Edelweiss-A350 stand 5 Jahre auf Flugzeugfriedhof
Helvetic muss notfallmässig bei Lufthansa-Tochter aushelfen
Nach Airline-Pleite
Helvetic muss notfallmässig bei Lufthansa-Tochter aushelfen
Bei dieser US-Airline müssen Übergewichtige einen zweiten Platz kaufen
US-Airline prescht vor
Übergewichtige Passagiere müssen 2. Sitzplatz kaufen
Weltweiter Flugzeug-Engpass – Fliegen wird jetzt teurer
Weltweiter Flugzeug-Engpass
Jetzt wird Fliegen teurer

Die Airline feiert heuer ihr 20-jähriges Bestehen. 2007 gestartet mit zwei geleasten Propellermaschinen, ist Clic Air von Gründer Alfonso Ávila (82) heute Kolumbiens drittgrösste Inlandsairline mit 19 ATR-Flugzeugen und rund fünf Prozent Marktanteil – hinter den Platzhirschen Avianca und Latam. Und zeigt dem grossen Easyjet eindrücklich, wie man es macht.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen