Diese Billig-Airline fliegt der Konkurrenz um die Ohren

Nach einem spektakulären Rechtsstreit gegen Easyjet benannte sich Easyfly in Clic Air um – mit Erfolg. 2025 war die kolumbianische Airline die am schnellsten wachsende Fluggesellschaft der Welt. Sie feiert nun ihr 20-jähriges Bestehen. Und will weiter wachsen.

Kolumbiens drittgrösste Airline betreibt 19 Flugzeuge und 50'000 Flüge jährlich

Easyjet-Gründer Stelios Haji-Ioannou (58) ist ein streitbarer Zeitgenosse. Wer immer sich mit dem Zusatz «easy» im Namen schmückt, der kann sich auf eine Klage gefasst machen. Vor fünf Jahren traf es die kolumbianische Fluggesellschaft Easyfly. Der schillernde Gründer von Easyjet monierte vor Gericht, dass Easyfly eine unzulässige Kopie der orangen Billigairline.

Dabei hatte der Name eine ganz andere Herkunft. «Easy» steht für Empresa Aérea de Servicios y Facilitación Logística Integral. Ein reichlich sperriger, spanischer Firmenname, der nichts mit Europas Lowcost-Riesen zu tun hat. Haji-Ioannou klagte dennoch. Und verlor. Das oberste Gericht Grossbritanniens entschied: keine Verwechslungsgefahr. Die Easyjet musste Easyfly sogar 81’000 Dollar Entschädigung zahlen. Eine Ohrfeige für den Easyjet-Gründer.

Und doch: Trotz dieses Sieges gegen einen der ganz Grossen der Aviatik-Branche lenkte das Management ein. Um weiteren Knatsch zu vermeiden, benannte sich die Airline um. Die Easyfly wurde flugs zur Clic Air.

Jetzt wird klar: Der Namenswechsel schadete keineswegs – im Gegenteil. 2025 war Clic Air laut dem Aviatik-Datenanbieter OAG die am schnellsten wachsende Fluggesellschaft der Welt, wie das Aviatikportal «Aerotelegraph» berichtet. Über 50’000 Flüge führte die kolumbianische Airline durch, ein dickes Plus von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Strecke von Bogotá nach Medellín, auf der inzwischen zehn Flüge pro Tag verkehren, hat viel zum guten Ergebnis beigetragen.

Die Airline feiert heuer ihr 20-jähriges Bestehen. 2007 gestartet mit zwei geleasten Propellermaschinen, ist Clic Air von Gründer Alfonso Ávila (82) heute Kolumbiens drittgrösste Inlandsairline mit 19 ATR-Flugzeugen und rund fünf Prozent Marktanteil – hinter den Platzhirschen Avianca und Latam. Und zeigt dem grossen Easyjet eindrücklich, wie man es macht.