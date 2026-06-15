Jetzt verkaufen die SBB alte Sitze aus der 1. Klasse

Die SBB nehmen bis Ende 2030 die Einheitswagen der vierten Generation aus dem Verkehr. Darum verkaufen sie nun alte Sitze aus der 1. Klasse – ab 300 Franken pro Stück. Beim Rampenverkauf in Trimbach SO Ende Juni gibts noch mehr spannende Bahn-Überbleibsel.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft SBB verkaufen ausgemusterte Zugsitze

Rampenverkauf in Trimbach SO geplant

Einzelsitz kostet 300 Fr., Vierer-Sitze 400 Fr.

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Suchst du eine Alternative zu deinem abgesessenen Sofa? Vielleicht wäre ein Sitz aus einem alten SBB-Zug etwas für dich. Die Schweizerischen Bundesbahnen haben nämlich damit begonnen, erste Waggons der noch bis Ende 2030 fahrenden Fernverkehrszüge aus den frühen 1980er-Jahren auseinanderzubauen, wie «Le Temps» berichtet. Eisenbahnkenner sprechen von den Einheitswagen der vierten Generation (EW IV).

Viele der Zugbauteile verwenden die SBB selbst weiter. Die Infrastrukturabteilung verkauft gewisses Inventar aber auch an Privatpersonen weiter – auf der Resale-Website der SBB. Ein Blick auf die Seite zeigt: Die Nachfrage nach Mobiliar der EW-IV-Züge ist offenbar gross. So sind die Sitze aus der ersten Klasse schon ausverkauft. Aber das ist noch kein Grund zur Enttäuschung: Die SBB führen Ende Monat, am 26. und 27. Juni, einen Rampenverkauf im Recycling Center in Trimbach SO durch.

Dabei kann man sich nicht nur 1.-Klasse-Sitze ergattern: Unter anderem werden auch Stehlampen, die aus den Leuchten in den Zugwaggons gefertigt wurden, verkauft – zum Preis zwischen 500 und 1000 Franken. «Vor Ort erwartet Sie eine Auswahl weiterer Produkte aus dem Bahnumfeld», schreiben die SBB dazu auf der Resale-Site.

Bahnmöbel für Daheim

Die alten 1.-Klasse-Sitze sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Ein Einzelsitz wiegt um die 45 Kilogramm und kostet 300 Franken. Zwei Sitze nebeneinander oder Rücken an Rücken mit einem Gewicht von rund 70 Kilo gibts für 400 Franken. Zum gleichen Preis kann man sich auch eine 120 Kilogramm schwere Vierer-Sitzreihe sichern. Damit die Sitze auch stehen, kann man optional noch einen passenden Standfuss kaufen – für zusätzliche 150 Franken. Wichtig zu wissen: Die SBB verkaufen die Sitze im aktuellen Zustand, also ungereinigt.

Zugfans bekommen in nächster Zeit auch die Chance, Teile der Innenausstattung von anderen legendären Schweizer Zügen zu kaufen. So werden die SBB laut «Le Temps» auch Mobiliar aus der ersten Generation der Flirt- und GTW-Züge von Peter Spuhlers (67) Zugbauer Stadler und der Domino-Züge zum Verkauf anbieten, wenn die Züge aus dem Betrieb genommen werden.

Ein ähnliches Vorgehen kennt auch der Lufthansa-Konzern: In seinem Worldshop kann man zurzeit einen Rahmen eines alten Swiss-Flugzeugfensters kaufen. Dieses wurde zu einer Wandbar umgestaltet – inklusive Ablagefläche hinter der Fensteröffnung für Spirituosen. Das Fenster stammt aus dem Airbus 321 mit der Kennung HB-IOC. 2022 landete das Swiss-Flugzeug zum letzten Mal in Zürich – nach 27 Dienstjahren. Die Flugzeugfenster-Bar ist für 905 Franken erhältlich. Zu diesem Preis gibts auch drei Einzelsitze aus einem ausrangierten Einheitswagen IV.