In Oeschseite BE werden drei Chalets auf einen Chlapf angeboten – für happige 14 Millionen Franken. Sie sind erst zehn Jahre alt, top in Schuss und edel eingerichtet. Und sie liegen direkt an der Skipiste. Nutzen kann man sie aber nur als Hauptwohnsitz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Chalet-Ensemble bei Gstaad für 14 Millionen Fr. im Verkauf

Luxus: Hauptchalet mit 650m², Hallenbad, Wellness, Fitnesscenter, Garage

Früher für 16 Millionen angeboten, jetzt Hauptwohnsitz-Pflicht im Berner Oberland

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Chalets im Raum Gstaad BE sind ein teurer Spass! Schon in die Jahre gekommene Objekte, die seit Jahrzehnten nicht mehr saniert wurden, kosten Millionen. Jetzt kommt in Oeschseite BE, an einem Südhang zwischen Zweisimmen BE und Gstaad gelegen, gerade ein exklusives Chalet-Ensemble mit insgesamt drei Gebäuden zum Verkauf – zum stolzen Preis von 14 Millionen Franken. Das ist rekordverdächtig teuer.

Herzstück der erst 2016 erbauten Liegenschaft ist ein 650 Quadratmeter grosses Hauptchalet mit sieben Schlafzimmern und fünf Badezimmern. Grosszügige Wohnräume, hochwertige Materialien – viel Holz, Stein und Glas – und ein luxuriöser Ausbaustandard sollen alpinen Charme mit modernem Wohnkomfort verbinden, wie es in der Annonce auf der Immobilienplattform Homegate heisst.

Zum Nobelobjekt gehören ein eigenes Hallenbad, eine Wellnesslandschaft samt Jacuzzi und Hamam sowie ein Fitnesscenter – und eine eigene Tiefgarage mit Platz für ein Dutzend Autos. Abgerundet wird das Angebot durch einen grossen Weinkeller, einen privaten Garten mit Südausrichtung und freiem Panoramablick auf die umliegende Bergwelt.

Für Superreiche, die den Wintersport lieben

Noch nicht genug Platz, nicht genug Prestige? Kein Problem. Zum Anwesen gehört nämlich ein zweites Chalet mit 400 Quadratmetern Wohnfläche. Es hat drei Schlafzimmer und vier Badezimmer und eignet sich ideal für Gäste oder als edles Stöckli für Familienangehörige. Ein drittes Gebäude mit 200 Quadratmetern Fläche kann flexibel genutzt werden. Etwa als Werkstatt oder Lagerraum – oder als Haus fürs Personal.

Das Chalet-Trio ist wie gemacht für Superreiche, die sich gerne auf der Skipiste vergnügen. Es liegt nur wenige Schritte von den Bergbahnen am Rinderberg entfernt. Im Winter ist der Einstieg ins Skigebiet praktisch vor der Haustüre möglich – vom Balkon aus kann man entspannt den Wintersportlern zuschauen. Auch Saanenmöser und der Nobelort Gstaad sind in wenigen Minuten erreichbar.

Schon einmal für 16 Millionen angeboten

Spannend: Noch Anfang Jahr stand das holzige Ensemble schon einmal in den Medien. Bis Ende April lief eine Online-Versteigerung – der Richtpreis lag damals bei 16 Millionen Franken, wie die «Berner Zeitung» berichtete. Die Auktion wurde vom US-Unternehmen Concierge Auctions durchgeführt. Das Auktionshaus ist auf hochwertige Luxusimmobilien spezialisiert und bestens vernetzt in der Welt der Reichen und Schönen.

Zugeschlagen hat damals allerdings niemand. Darum kommt das Anwesen jetzt in den ordentlichen Verkauf. Lags am hohen Preis? Oder am grossen Haken, den das Chalet-Trio hat? Das Luxusanwesen darf nämlich nur als Hauptwohnsitz erworben werden. Wer hier einzieht, muss also seinen Lebensmittelpunkt ins Berner Oberland verlegen. Doch auch für dieses Problem dürften Menschen, die einfach so 14 Millionen für drei Chalets ausgeben können, eine Lösung finden.