Luxus am Mittelmeer: Die Côte d'Azur führt das Ranking der teuersten Küstenlagen an. Grundstücke mit direktem Meerzugang sind bei den Superreichen weiterhin heiss begehrt. Hier erfährst, wo es am teuersten ist.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Luxusimmobilien am Mittelmeer sind 2026 weiterhin sehr beliebt bei Superreichen

In Saint-Jean-Cap-Ferrat kostet ein Quadratmeter bis zu 106'000 Franken

Drei der vier teuersten Küstenorte Europas liegen in Frankreich

Sven Schumann Redaktor Wirtschaft

Hitze, brühwarmes Wasser, Waldbrände. Der Sommer hat Spuren hinterlassen. Viele denken darüber nach, ihre künftigen Sommerferien in den Norden zu verlegen. Oder gleich ganz zu Hause zu bleiben. Nicht so die Superreichen: Wenn es um ihre Villen geht, ist das Mittelmeer beliebt wie nie. Die Quadratmeterpreise sind an den exklusivsten Lagen rekordhoch.

Immobilien mit direktem Meerzugang sind bei den Schwerreichen weiterhin eine begehrte Kapitalanlage. Das geht aus dem neuen Waterfront-Ranking von Engel & Völkers hervor. Wer genügend Geld habe, suche Objekte an einzigartiger Lage, die Privatsphäre und Wertsteigerungspotenzial verbinden würden. Das Immobilienunternehmen hat ausgewertet, wo der Quadratmeter am Mittelmeer am teuersten ist.

Frankreich führt das Ranking an

«Die französische Riviera nimmt europaweit eine Sonderstellung ein», schreibt das Unternehmen. Hier finden sich die höchsten Preise. Am teuersten ist es dabei in Saint-Jean-Cap-Ferrat, etwas östlich von Nizza. Bis zu 106'000 Franken kann ein einziger Quadratmeter hier kosten. Einsame Spitze. Nur knapp die Hälfte dieses Preises bezahlt, wer sich den Villenluxus im spanischen Marbella leisten kann. 58'000 Franken müssen hier pro Quadratmeter berappt werden. Komplettiert wird das Podest von Saint-Tropez. Immobilien mit direkter Wasserlage sind auch im Ort der Reichen und Schönen rar. Das lässt die Preise steigen.

Der Blick in die Top 10 zeigt: Frankreich spielt in einer eigenen Liga. Drei der vier teuersten Orte für Küstenimmobilien finden sich hier. Die Plätze dahinter machen Spanien, Italien, Portugal und Griechenland unter sich aus.

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Engel & Völkers erwartet, dass die Nachfrage nach hochwertigen Immobilien auch in Zukunft hoch bleiben werde. «Gerade in etablierten Destinationen wie der Côte d'Azur bleibt das Angebot stark limitiert, während die internationale Nachfrage weiterhin hoch ist», sagte Marie Claire Sangouard, Geschäftsführerin von Engel & Völkers Côte d'Azur, dem österreichischen «Kurier».