Werden Betten in der Economy bald zum Standard?

United Airlines führt ab 2027 in über 200 Boeing-Maschinen Economy-Betten ein. Die Option «Relax Row» bietet verstellbare Beinauflagen, die zu einem Bett für bis zu drei Personen hochgeklappt werden können. Die US-Fluggesellschaft setzt dabei auf einen neueren Trend.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft United Airlines führt ab 2027 Betten in Economy-Klasse ein

Option «Relax Row» bietet Platz für zwei Erwachsene und ein Kind

Bis 2030 in über 200 Flugzeugen, bis zu 12 Reihen geplant War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Blick Wirtschaftsdesk

Die US-Fluggesellschaft United Airlines bringt einen der grössten Vorzüge der Business Class in die Economy Class: Ab 2027 können United-Passagiere auf ausgewählten internationalen Flügen die neue Option «Relax Row» buchen – eine Reihe von drei Economy-Class-Sitzen mit 90-Grad-Beinstützen, die sich in ein flaches Bett verwandeln lassen. Dieses ist gross genug für zwei Erwachsene und ein kleines Kind.

Das Konzept entspricht jenem von Skycouch von Air New Zealand, einem Star-Alliance-Partner von United. Andere Fluggesellschaften weltweit bieten ähnliche Lösungen in der Economy Class an, indem sie ganze Sitzreihen blockieren, damit Passagiere sich hinlegen können. Allerdings bieten nur wenige verstellbare Beinstützen an, um die Liegefläche zu vergrössern.

Wie die Skycouch bietet auch die Relax Row-Option – ebenfalls für Singles oder Paare erhältlich – zusätzliche Annehmlichkeiten: eine passgenaue Matratze, eine weiche Decke und zwei zusätzliche Kissen. Familien erhalten ein Plüschtier und ein Reise-Set für Kinder.

United Airlines gab bekannt, dass sie das Konzept bis 2030 in mehr als 200 Boeing 777- und Boeing 787-Flugzeugen umsetzen wollen – bei bis zu 12 Sitzreihen, positioniert zwischen Economy und Premium Economy. Noch offen ist, wie viel diese Option kosten und auf welchen Strecken sie künftig angeboten wird.

«Economy-Passagiere verdienen mehr Platz und Komfort»

Relax Row ist ein weiteres Beispiel dafür, wie United Airlines den Bedürfnissen von Passagieren gerecht werden will, die bereit sind, für Komfort mehr zu bezahlen – ohne auf den Luxus der Business Class zurückgreifen zu müssen. Die Fluggesellschaft meldete für 2025 einen Anstieg der Premium-Einnahmen um 11 Prozent. «Passagiere der United Economy auf Langstreckenflügen verdienen mehr Platz und Komfort. Und dies ist eine Möglichkeit, wie wir diesem Anspruch gerecht werden», sagte Andrew Nocella, Chief Commercial Officer von United.

Relax Row ergänzt das Premium-Economy-Angebot von United, Premium Plus. Dieses bietet unter anderem mehr verstellbare Sitze, bessere Mahlzeiten sowie Bein- und Fussstützen, ist aber teurer als die Standard Economy.

United Airlines ist Teil eines globalen Trends

Auf dem US-Markt ist Relax Row komplett neu. United Airlines ist aber nicht die erste Fluggesellschaft der Welt, die auf die Idee von Betten in der Economy Class gekommen ist. Air New Zealand patentierte 2011 die bahnbrechende Skycouch. Die Preise für diese Option variieren je nach Passagierzahl, Flugstrecke und Saison und liegen zwischen einigen Hundert und über 1500 Dollar. Premium Economy ist in der Regel teurer.

0:32 Bequem in der Economy fliegen: So sieht die Skycouch der Air New Zealand aus

Neben der speziellen Bettwäsche bietet Skycouch auch einen «Kuschelgurt» – einen Sicherheitsgurt, mit dem Passagiere im Bettmodus in der Kabine angeschnallt werden können. United wird voraussichtlich ein ähnliches Feature einführen. 2022 unternahm eine Redaktorin von «Business Insider» einen 16-stündigen Skycouch-Flug von Auckland nach New York. Ihr damaliges Fazit: Sie hatte kein Priority Boarding und bekam Standard-Economy-Mahlzeiten serviert, aber das Bett sei für einen Erwachsenen sehr bequem gewesen.

Mehrere andere Fluggesellschaften haben ihre eigenen Versionen dieser Funktion entwickelt. Die japanische All Nippon Airways bietet «COUCHii» an – eine Reihe von drei oder vier Sitzen mit verstellbaren Beinstützen, die sich in ein Bett verwandeln lassen. Diese Option ist ausschliesslich für Airbus-A380-Maschinen verfügbar und kostet je nach Saison zwischen 96 und 540 Dollar pro Flug für drei oder vier Personen. Für eine Einzelperson, die vier Sitze belegt, kann der Preis in der Hochsaison bis zu 2580 Dollar betragen.

Manche Fluggesellschaften bieten keine speziellen Sitzplätze an, sondern reservieren einfach eine ganze Reihe für Passagiere, die mehr bezahlen. Die Lufthansa kennt auf Flügen über elf Stunden die Sleeper Row. Die Preise liegen zwischen 209 und 299 Dollar pro Flugstrecke. Eine Vorreservierung ist nicht möglich. Die Plätze werden am Flughafen nach dem Prinzip «First come, first serve» vergeben.

Vietnam Airlines bietet das Sky Sofa an – eine Dreierreihe von Sitzen, die als schmale, provisorische Couch für eine Person konzipiert sind und zwischen 150 und 650 Dollar kosten. Die kasachische Fluggesellschaft Air Astana hat eine ähnliche Lösung im Angebot: Economy Sleeper, deren Passagiere ebenfalls Zugang zu den Business-Lounges am Flughafen erhalten.

Was kommt als Nächstes?

Air New Zealand plant, mit Skynest noch einen Schritt weiter zu gehen. Dabei handelt es sich um Etagenbetten in der Economy Class, die Passagiere für einen bestimmten Zeitraum reservieren können.

Die Fluggesellschaft hatte zuvor angekündigt, dass Skynest bereits Anfang 2026 verfügbar ist. Doch die ungewöhnlichen Schlafkapseln sind noch nicht im Einsatz. Ein Sprecher von Air New Zealand erklärte gegenüber Business Insider, dass das Projekt voraussichtlich noch in diesem Jahr starten werde, «nachdem die neuen Flugzeuge ausgeliefert wurden».

Dieser Artikel erschien zuerst auf Business Insider Polska. Die polnische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.