Bequem in der Economy fliegen So sieht die Skycouch der Air New Zealand aus

Die Air New Zealand bietet in der Economy-Klasse die Skycouch an. So können die Passagiere ihre Beine ausstrecken, ohne einen Platz in der Premium-Economy zu buchen. Gegen einen Aufpreis kann man die Skycouch dazu buchen. Ab zwei Personen lohnt sich das Angebot schon.

Publiziert: 17:07 Uhr