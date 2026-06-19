Andermatt erhält ein riesiges Sportzentrum. Samih Sawiris (69) investiert Millionen in ein Projekt mit Schwimmbad, Spa, Kletterhalle und Eisfeld. Die 5000 Quadratmeter grosse Anlage soll 2032/33 eröffnet werden und zum neuen Herzstück des Dorfes werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Samih Sawiris plant riesiges Freizeitprojekt in Andermatt mit 5000 Quadratmetern

Highlights: Schwimmbad, Spa, Kletterpark, Bowling, Eisfeld und Eventplatz

Eröffnung für 2032/33 geplant, Baugesuch wird in wenigen Wochen eingereicht

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Investor Samih Sawiris (69) hält Wort – und baut in Andermatt UR ein riesiges Sport- und Freizeitzentrum. Es fällt deutlich grösser aus als ursprünglich geplant. Statt eines einfachen Hallenbads mit Fitnessraum kommt nun ein Millionenprojekt, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Die Andermatt Swiss Alps AG hat die Pläne für die sogenannte Sportszone konkretisiert. Das Projekt war bereits im Masterplan von 2008 vorgesehen, wurde nun aber massiv ausgebaut. Die Nutzfläche wächst von ursprünglich rund 2300 auf etwa 5000 Quadratmeter.

Geplant sind neu ein 25-Meter-Schwimmbecken, ein Familienbad mit Aussenbereich, ein Spa, Fitness- und Yogaräume, Kletterangebote, Padelplätze, ein Freizeitzentrum mit Restaurant und Kids Club sowie Bowlingbahnen. Im Winter soll zusätzlich ein Eisfeld entstehen. Auch ein Eventplatz ist vorgesehen.

«Nicht nur eine Minimallösung»

Für Andermatt ist das Projekt von grosser Bedeutung. Die Sportszone soll künftig das Dorfzentrum von Andermatt mit dem neuen Ortsteil Andermatt Reuss verbinden und als Treffpunkt für Einheimische, Zweitwohnungsbesitzer und Touristen dienen.

Die Erweiterung geht auch auf Wünsche der Bevölkerung zurück. In einer Umfrage und einem öffentlichen Workshop wurden vor allem Wasserwelt, Wellness, Fitness sowie familienfreundliche Indoor-Angebote gefordert. Auch Kletter- und Eisangebote standen weit oben auf der Wunschliste.

«Wir wollten uns nicht mit einer Minimallösung zufriedengeben», sagt Andermatt-Gründer Samih Sawiris. Man habe etwas schaffen wollen, «auf das wir wirklich stolz sein können». Das neue Zentrum soll vor allem eine Lücke schliessen. Während Andermatt bereits über ein grosses Angebot für Wintersportler verfügt, fehlen bislang wetterunabhängige Freizeitangebote für Familien und Gäste.

Wenn alles nach Plan läuft, soll das Baugesuch in den nächsten Wochen eingereicht werden. Betrieben werden soll das Zentrum gemeinsam von der Andermatt Swiss Alps AG und der Gemeinde Andermatt. Die Eröffnung ist für 2032/33 vorgesehen.