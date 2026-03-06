Wenn Frauen allein in die Ferien reisen, wollen sie am liebsten in Ruhe am Strand in der Sonne liegen können. Blick weiss, wo es sie bei ihren Solo-Trips hinzieht – und wo die Unterschiede zwischen Deutsch- und Westschweizerinnen liegen.

Immer mehr Frauen aus der Schweiz reisen allein, vor allem ans Meer

Westschweizerinnen geben 6 Prozent mehr aus als Deutschschweizerinnen

Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

Egal, ob ein Städtetrip nach Berlin, Badeferien in Djerba oder eine Gruppenreise durch Thailand: Frau Schweizer verreist immer öfter allein. Doch Westschweizerinnen haben andere Vorlieben als Frauen aus der Deutschschweiz. Das zeigt eine Auswertung des Reisekonzerns Dertour, die Blick exklusiv vorliegt.

Schaut man auf die Top-Reiseziele für Soloreisen, fällt auf: Frauen zieht es in die Wärme – und ans Meer. Deutschschweizerinnen reisen gerne nach Hurghada in Ägypten, auf die spanische Insel Mallorca oder nach Larnaka auf Zypern. Badeferien scheinen also besonders gefragt zu sein. Doch auch der Kanton Graubünden schafft es unter die zehn beliebtesten Reiseziele der Deutschschweizerinnen. Die Bündner Berge scheinen es ihnen ebenfalls angetan zu haben.

Auch bei Frauen aus der Romandie schafft es Hurghada unter die drei beliebtesten Destinationen. Aber auch Djerba in Tunesien sowie das Inselparadies Mauritius sind gefragt, wo auch Französisch gesprochen wird. Westschweizerinnen machen aber auch gerne Städtetrips: Mit Berlin und New York schaffen es zwei Grossstädte in die beliebtesten Reiseziele.

Immer mehr Budget

Westschweizerinnen geben für ihre Solo-Trips im Schnitt 6 Prozent mehr aus als Frauen aus der Deutschschweiz. Wie hoch die durchschnittlichen Ausgaben sind, wollte der Reiseanbieter nicht verraten. Doch Frauen greifen für ihre Reisen immer tiefer in die Taschen: Sie sind bereit, über ein Viertel mehr auszugeben als im Vorjahr.

Wer für sieben Nächte nach Mallorca ins Viersternhotel reist, bezahlt im September dafür 1500 Franken. Mit Flug ab Zürich und Halbpension. Etwas günstiger sind sieben Nächte in einem Viersternhotel auf der spanischen Insel Fuerteventura. Das kostet für diesen Mai 1135 Franken. Dafür ist aber nur das Frühstück inbegriffen.

Deutlich günstiger ist ein kurzer Städtetrip übers Wochenende: Wer im Juli nach Berlin will, zahlt für das Doppelzimmer zur Alleinbenützung mit Frühstück 455 Franken. Der Flug von Zürich mit Easyjet ist inbegriffen.

Ebenfalls gefragt sind Gruppenreisen, beispielsweise in Thailand oder Namibia: Oftmals wollen sich alleinreisende Kundinnen einer Gruppe anschliessen, so Dertour gegenüber Blick.

Frühling ist Frauensaison

Am liebsten verreisen Frauen im Frühling: Dann ist es zwar schön warm, aber am Strand noch nicht allzu heiss. Aber auch der Sommer ist beliebt. Am wenigsten verreisen Frauen im Herbst. Beliebter ist der Winter.

Deutschschweizerinnen buchen ihre Ferien öfters online: 38 Prozent greifen direkt auf der Website zu. Bei den 31- bis 40-Jährigen sind es gar 60 Prozent. Nicht so in der Romandie: Gerade mal knapp ein Fünftel der Westschweizerinnen bucht die Soloreise online. Ennet dem Röstigraben hat Beratung vor Ort also noch mehr Gewicht.

