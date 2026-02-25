DE
FR
Abonnieren

Frankenstärke sei Dank
In diesen Ländern sind Ferien deutlich günstiger geworden

Schweizer profitieren vom starken Franken und niedrigen Preisen in anderen Ländern. Günstige Mahlzeiten und attraktive Wechselkurse machen Ferien ausserhalb der Eurozone besonders lohnenswert. Wir zeigen dir, wo der Währungsvorteil besonders hoch ist.
Publiziert: vor 28 Minuten
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
Kommentieren
1/10
Schweizer profitieren bei Japan-Reisen vom starken Franken.
Foto: Anadolu via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schweizer profitieren dank starkem Franken von günstigeren Ferien ausserhalb der Eurozone
  • Türkei: Franken stieg 28 Prozent zur Lira, Mahlzeit kostet nur 6 Franken
  • In Indien Mahlzeiten unter 2 Franken, Franken stärkte sich um 17 Prozent
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
RMS_Portrait_AUTOR_377.JPG
Martin SchmidtRedaktor Wirtschaft

Wintermuffel ziehen den Frühlingsstart gern mit einer Reise ins Ausland vor. Dabei können Reisefreudige gerade bei Ferien ausserhalb der Eurozone vom starken Franken profitieren. Aus Schweizer Sicht hat sich in den letzten zwölf Monaten der Wechselkurs gegenüber der Lokalwährung in einigen Ländern äusserst positiv entwickelt. Eine aktuelle Auswertung des Finanzdienstleisters Wise zeigt, wo sich die Ferien am meisten lohnen. 

Auf Platz 1 steht mit der Türkei ein Sonderfall: Der Franken hat ich gegenüber der türkischen Lira in nur einem Jahr zwar um 28 Prozent aufgewertet. Dieser Vorteil wird jedoch von der hohen allgemeinen Teuerung mehr als aufgefressen. Schweizer Gäste können trotzdem ein Schnäppchen machen: So haben All-inclusive-Pakete deutlich weniger stark aufgeschlagen. Und eine Mahlzeit gibt es gemäss dem Onlineportal Numbeo im Schnitt immer noch für umgerechnet sechs Franken. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Ferien in asiatischen Ländern sind günstiger geworden

In Indien fahren Schweizer Touristen deutlich günstiger als vor einem Jahr. Der Franken wertete gegenüber der Rupie um 17 Prozent auf – die Teuerung lag deutlich darunter. Günstige Mahlzeiten im Restaurant gibt es für weniger als zwei Franken. Für ein Dreigangmenu in einem Mittelklasse-Lokal legst du rund zehn Franken hin.

Mehr zum starken Franken
«Man muss sich für das Reisen nicht schämen»
Mit Video
Interview
Reiseverbandspräsident Wittwer
Schämt euch nicht für eure Mallorca-Ferien!
Warum der Franken nochmals gegenüber Dollar und Euro zulegen wird
Mit Video
Es wird noch extremer
Warum der Franken gegenüber Dollar und Euro zulegen wird
Warum der Schweizer Franken nicht zu stoppen ist
Mit Video
Euro auf Allzeittief
Der Schweizer Franken ist nicht zu stoppen
Warum der Franken so stark ist und wer profitiert
Dollar und Euro werten ab
Warum der Franken so stark ist und wer profitiert

Vorteilhaft ist der Frankenkurs auch im bei Schweizern beliebten Reiseziel Japan. In einem günstigen Restaurant kannst du für fünf Franken speisen. In China profitierst du dank praktisch inexistenter Inflation fast vollumfänglich von der Frankenaufwertung von 8 Prozent gegenüber dem Renminbi. 

Einen deutlichen Preisvorteil haben Schweizer zudem in den Golfstaaten Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. In allen drei Ländern kannst du in preiswerten Lokalen für etwa sechs Franken essen. Zudem sind Taxifahrten und der öffentliche Verkehr verhältnismässig günstig. 


Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen