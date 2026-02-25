Schweizer profitieren vom starken Franken und niedrigen Preisen in anderen Ländern. Günstige Mahlzeiten und attraktive Wechselkurse machen Ferien ausserhalb der Eurozone besonders lohnenswert. Wir zeigen dir, wo der Währungsvorteil besonders hoch ist.

Schweizer profitieren dank starkem Franken von günstigeren Ferien ausserhalb der Eurozone

Türkei: Franken stieg 28 Prozent zur Lira, Mahlzeit kostet nur 6 Franken

Türkei: Franken stieg 28 Prozent zur Lira, Mahlzeit kostet nur 6 Franken

In Indien Mahlzeiten unter 2 Franken, Franken stärkte sich um 17 Prozent

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

Wintermuffel ziehen den Frühlingsstart gern mit einer Reise ins Ausland vor. Dabei können Reisefreudige gerade bei Ferien ausserhalb der Eurozone vom starken Franken profitieren. Aus Schweizer Sicht hat sich in den letzten zwölf Monaten der Wechselkurs gegenüber der Lokalwährung in einigen Ländern äusserst positiv entwickelt. Eine aktuelle Auswertung des Finanzdienstleisters Wise zeigt, wo sich die Ferien am meisten lohnen.

Auf Platz 1 steht mit der Türkei ein Sonderfall: Der Franken hat ich gegenüber der türkischen Lira in nur einem Jahr zwar um 28 Prozent aufgewertet. Dieser Vorteil wird jedoch von der hohen allgemeinen Teuerung mehr als aufgefressen. Schweizer Gäste können trotzdem ein Schnäppchen machen: So haben All-inclusive-Pakete deutlich weniger stark aufgeschlagen. Und eine Mahlzeit gibt es gemäss dem Onlineportal Numbeo im Schnitt immer noch für umgerechnet sechs Franken.

Ferien in asiatischen Ländern sind günstiger geworden

In Indien fahren Schweizer Touristen deutlich günstiger als vor einem Jahr. Der Franken wertete gegenüber der Rupie um 17 Prozent auf – die Teuerung lag deutlich darunter. Günstige Mahlzeiten im Restaurant gibt es für weniger als zwei Franken. Für ein Dreigangmenu in einem Mittelklasse-Lokal legst du rund zehn Franken hin.

Vorteilhaft ist der Frankenkurs auch im bei Schweizern beliebten Reiseziel Japan. In einem günstigen Restaurant kannst du für fünf Franken speisen. In China profitierst du dank praktisch inexistenter Inflation fast vollumfänglich von der Frankenaufwertung von 8 Prozent gegenüber dem Renminbi.

Einen deutlichen Preisvorteil haben Schweizer zudem in den Golfstaaten Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. In allen drei Ländern kannst du in preiswerten Lokalen für etwa sechs Franken essen. Zudem sind Taxifahrten und der öffentliche Verkehr verhältnismässig günstig.



