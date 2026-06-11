Luxuriöse Privatinsel in Venedig für 22 Millionen Franken zu verkaufen: Die Swarovski-Erben trennen sich von Santa Cristina. Mit Villa, Obst- und Gemüsegarten, Fischzucht und eigenem Weinbau – ein Paradies mitten in der Lagune.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Swarovski-Erben verkaufen private Insel Santa Cristina in Venedigs Lagune

Insel bietet Villa mit neun Schlafzimmern, Weinanbau und Obstgärten

Venedig liegt 20 Minuten entfernt, Insel in 30 Minuten umrundbar

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Willst du eine private Insel haben? Und hast 22 Millionen Franken übrig? Im Norden der Lagune von Venedig ist zurzeit eine Perle zu ergattern. Die Insel Santa Cristina, der ehemalige Rückzugsort des Swarovski-Erben Gernot Langes-Swarovski (1943–2021), wird verkauft.

Die Villa kommt zum ersten Mal in 40 Jahren auf den Markt, wie Makler Venice Sotheby's International Realty Blick bekanntgab. Für den Urenkel des Swarovski-Gründers war es der perfekte, diskrete Rückzugsort.

Die Traumvilla

Auf Sandbänken, die fast bis zur Haustür reichen, liegt die Villa Ammiana. Früher war sie laut «Condé Nast Traveller» noch im Schweizer Chalet-Stil eingerichtet. 2016 führte René Deutsch, Entrepreneur und Stiefsohn von Gernot Langes-Swarovski, mit seiner Frau Sandra einen neuen, schlichteren Look ein.

Die Villa hat neun Schlafzimmer, alle mit eigenem Badezimmer. Mehrere Terrassen, sogar mit grossem Open-Fire-Drehspiess und Grill, bietet sie auch noch. Ein grosses Schwimmbecken liegt nur wenige Meter in den Garten hinein. Die Verhandlungen laufen, sie bleiben aber geheim, so der «Corriere del Veneto».

Ein Öko-Paradies

Über 29,4 Hektar erstreckt sich die Insel, die man in 30 Minuten umrunden kann. Santa Cristina ist ökologisch eine Besonderheit: Mitten in der Lagune hat es eine Fischzuchtanlage, so Venice Sotheby's, sowie eine reiche Vogelwelt. Ein Obstgarten mit Pflaumen- und Aprikosenbäumen ist auch noch da, sowie ein grosser Gemüsegarten. Wein wird von eigenen Reben hergestellt und Honig kann man von eigenen Bienenstöcken bekommen.

Wem die Hauptvilla noch nicht genügt, kann sich freuen: Ein Bauernhaus mit zwei Schlafzimmern und einer eigenständigen Wohnung mit zwei weiteren Schlafzimmern ist auch noch da. Dazu kommen noch eine Kapelle, ein Bootshaus mit fünf Booten sowie Liegeplätze für fünf weitere Boote. Die Länge von 12 Metern dürfen die Boote aber nicht übersteigen, um direkt an der Insel anlegen zu können.

Ein Katzensprung in die Lagunenstadt

Venedig ist mit dem Boot nur 20 Minuten entfernt. Am Lido von Venedig sowie im Fondamente Nuove und auf der Insel Burano gibt es exklusive Anlegeplätze, wo der Inselbesitzer anlegen kann. Wer lieber mit Helikopter reist, hat Glück – die Insel hat gar einen Hubschrauberlandeplatz mit markierter Landefläche.

Der Kauf hat aber auch besondere Konditionen, wie eine Medienmitteilung von Venice Sotheby's International Realty verrät. Vor seinem Tod gründete Gernot Langes-Swarovski einen Familienfonds, der sich jetzt um den Verkauf kümmert. Sie wollen einen besonderen neuen Verwalter der Insel, der die gleiche Leidenschaft für Ökologie in die Lagune einbringen wird wie der einstige Besitzer.