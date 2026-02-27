DE
Leere Regale am Abend
Bei Coop sind die Bananen plötzlich knapp – wegen Schiffstransport

Beim Detailhändler Coop herrscht aktuell Bananenmangel. Wegen eines verzögerten Seetransports ist das Angebot nicht in den üblichen Mengen verfügbar. Nächste Woche sollte sich die Situation entspannen.
Wer sich Bananen in den Einkaufskorb legen kann, hat Glück gehabt.
  • Wegen Verzögerungen beim Seetransport herrscht schweizweit Bananenmangel in Coop-Filialen
  • Nur Bananen sind betroffen, andere exotische Früchte sind weiterhin verfügbar
  • Voraussichtlich ab nächster Woche wird sich die Lage entspannen
Sie gehört zu den meistverkauften Produkten der Detailhändler: die Banane. Wer aber aktuell in einer Coop-Filiale eine kaufen will, könnte enttäuscht werden. Denn Bananen sind dort gerade Mangelware – besonders am Abend, wie die «Südostschweiz» zuerst berichtete. Demnach sind etliche Regale in den Bündner Coop-Filialen leer. Jetzt bestätigt das Unternehmen gegenüber Blick: Es handelt sich um ein Problem in der ganzen Schweiz.

Auf Anfrage schreibt Coop-Mediensprecher Kevin Blättler: «Es kann vorübergehend vorkommen, dass das Angebot in verschiedenen Regionen nicht in den üblichen Mengen verfügbar ist.» Das Problem: «Die aktuelle Situation ist auf Verzögerungen im Seetransport zurückzuführen.» Heisst: Mindestens ein Schiff aus Übersee, das Bananen und andere Früchte nach Europa bringt, ist für die teils leeren Regale verantwortlich.

Keine anderen exotischen Früchte betroffen

Die Bananenkisten, die Coop zur Verfügung stehen, würden «fair und gleichmässig in der ganzen Schweiz» verteilt, heisst es weiter. «Grundsätzlich können wir unseren Kundinnen und Kunden aufgrund unseres breiten Sortimentes Alternativen anbieten», so Blättler. Immerhin seien vom verzögerten Schiffstransport keine anderen exotischen Früchte betroffen.

Der Detailhändler geht davon aus, dass sich die Bananenkrise «voraussichtlich ab nächster Woche laufend entspannen wird». Bis dahin muss Coop also noch ohne ihren Verkaufsschlager auskommen – und Bananenfans müssen auf andere Früchte ausweichen.

