2022 wurde Hollywoodstar Chris Evans zum «Sexiest Man Alive» gewählt. Wer nun Lust auf ein bisschen Glamour hat, kann immerhin sein Haus kaufen. Natürlich brauchts dafür auch das nötige Kleingeld – präzise 5,7 Mio. Franken.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Chris Evans verkauft seine Villa in Los Angeles

Das Anwesen mit Pool und Spa-Bad kostet 5,7 Mio. Franken

2025 wurde er Vater einer Tochter, Alma Grace, mit Alba Baptista

Schweizer Illustrierte

Chris Evans (45) bekannt als «Captain America» und von anderen Superhelden-Rollen im Marvel-Universum, verkauft seine Villa in den Hollywood Hills in Los Angeles. Das Grundstück – 3080 Quadratmeter gross – thront über dem berühmten Mulholland Drive mit einem atemberaubenden Blick auf die Berge und Täler von Santa Monica.

Das Haus verfügt über vier Schlafzimmer und sechs Badezimmer und erstreckt sich über rund 427 Quadratmeter. Evans kaufte das in den 1940er-Jahren erbaute Anwesen 2013 für 2,8 Mio. Schweizer Franken. Er liess umfassende Renovierungen durchführen und erweiterte den Garten um einen Pool, Aussenbereiche für Gäste sowie eine Feuerstelle. Im Innern bietet das Haus offene Decken mit Sichtbalken, eine lichtdurchflutete Gourmetküche, ein Wohnzimmer mit Cheminée und ein Esszimmer mit Bar.

Mehr Zeit mit Familie

Die Hauptsuite verfügt über eine eigene Terrasse, einen luxuriösen Ankleidebereich und ein Bad im Spa-Stil. Dazu ein Fitnessstudio. Auch Möbel aus «Captain America» befinden sich noch im Haus und können miterworben werden.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Evans möchte das Haus offenbar verkaufen, um mehr Zeit an der Ostküste zu verbringen. Da, wo er in Cape Cod 2023 seine Frau Alba Baptista, 28, geheiratet hat. Die beiden sind im Oktober 2025 Eltern einer Tochter namens Alma Grace geworden.