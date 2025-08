Larry who?

1/6 Oracle-Gründer Larry Ellison ist neu der zweitreichste Mensch. Foto: Getty Images

Ellison baut Server statt Raketen, macht Milliarden mit Datenbanken

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Er ist reicher als Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) und Microsoft-Patron Bill Gates (69) – und doch ist er so etwas wie das Phantom unter den Multimilliardären: Larry Ellison (80), Gründer des Softwaregiganten Oracle, ist neu der zweitreichste Mensch der Welt. Laut der Reichstenliste von Bloomberg ist er über 300 Milliarden Dollar schwer. Nur Tausendsassa Elon Musk (53) ist mit 357 Milliarden noch vermögender. Grund für den Aufstieg auf Platz 2 sind Ellisons Oracle-Anteile, deren Wert sich seit Mitte April verdoppelt hat.

Dabei wirkt Ellison nicht wie die anderen Tech-Giganten. Er finanziert keine Raumfahrtmissionen, TV-Shows bleibt er lieber fern, grosse Reden schwingt er keine. Der Amerikaner macht lieber gute Geschäfte als dicke Schlagzeilen. Und baut Server statt Raketen. Er macht Milliarden mit Datenbanken und Cloud-Diensten, die im Hintergrund der Weltwirtschaft laufen – praktisch unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit.

Seine Vision macht ihn zum Milliardär

Ellison, der 80-Jährige mit dem Look eines 60-Jährigen, hat sich hochgearbeitet. Sein Studium hat er abgebrochen, gründete Oracle 1977 in einer Garage. Seine Vision: Firmen sollten ihre Daten nicht mehr in Papierform verwalten, sondern digital. Aus dieser simplen Idee entstand eines der wichtigsten IT-Unternehmen der Welt. Noch heute laufen zahllose Bank-, Behörden- und Gesundheitsdaten über Oracle-Server.

Im Gegensatz zu Steve Jobs oder Mark Zuckerberg stammt Ellison nicht aus einer privilegierten Akademikerfamilie. Er wuchs bei Adoptiveltern auf, jobbte als Programmierer. Heute lässt er es sich gut gehen, zeigt seinen Reichtum. Er besitzt Kampfjets, Yachten, Dutzende Villen – und die Insel Lanai auf Hawaii, auf der 3000 Menschen leben.

Aufmerksame Sportfans dürften seinen Namen schon mal gehört haben: Ellison hat ein eigenes Segelteam – und ein Tennisturnier: 2009 hat er sich für 100 Millionen Dollar das Turnier in der Wüste von Indian Wells gekauft, wo Maestro Roger Federer (43) fünfmal triumphiert hat. Bei allem Prunk: Ellison ist kein Blender. Wer ihn kennt, beschreibt ihn als kontrolliert, engagiert und detailversessen.

Unterstützer von Donald Trump

Politisch hat sich Ellison lange nicht festgelegt. Heute gilt er aber als enger Unterstützer von US-Präsident Donald Trump (79), lud ihn 2020 zum Fundraising auf seine Ranch in Kalifornien. Oracle selbst war Teil von Trumps Versuch, TikTok unter amerikanische Kontrolle zu bringen. Das Unternehmen pflegt beste Kontakte zum US-Militär und zu Geheimdiensten. Da versteht es sich von selbst, dass ab und an ein lukrativer Cloud-Deal herausschaut.

Ein weniger glückliches Händchen hat Ellison mit Frauen. Er ist bereits viermal geschieden. Und taucht immer wieder mal mit einer jüngeren Begleitung in US-Klatschheftchen auf. Seit 2024 ist er mit der 47 Jahre jüngeren Chinesin Jolin Zhu (33) zusammen.