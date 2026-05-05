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Bei der Linie Ritual of Ayurveda handelt es sich um einen Relaunch. Warum war das nötig?

Lot van Rij: Sie ist unsere älteste Kollektion und eine der ersten, die wir in unserem allerersten Store in Amsterdam verkauft haben. Damals lancierten wir ein Detox-Parfüm mit schwarzem Pfeffer und Minze. Ein authentischer und mutiger Duft, der jedoch für den Massenmarkt zu gewagt war und bei der Kundschaft nicht gut ankam. Trotzdem bereuen wir diesen Schritt nicht. Für uns gibt es keine Fehler, sondern nur «weniger erfolgreiche Markteinführungen», aus denen wir lernen. Ohne das Risiko, etwas Neues zu wagen, gibt es keinen Fortschritt.

Gibt es noch ein Produkt, das sich nicht behaupten konnte?

Nachhaltigkeit liegt nicht nur uns, sondern auch unserer Kundschaft am Herzen. Trotzdem sind unsere nachfüllbaren Duftkerzen überraschenderweise nicht so erfolgreich, wie wir es uns erhofft haben. Für mich ist das eine Enttäuschung, weil die technische Umsetzung sehr komplex ist. Während Refills bei Alltagsprodukten wie Handseifen hervorragend funktionieren, scheint bei Kerzen die Hemmschwelle für unsere Kundschaft höher zu sein. Vielleicht weil sie sie nicht so oft anzündet.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Wie gelingt es Ihnen, eine beispielsweise 5000 Jahre alte indische Heilkunst in moderne Pflegeprodukte zu integrieren?

Die Herausforderung besteht darin, der Geschichte des Ayurveda treu zu bleiben und sie gleichzeitig mit einem modernen Twist zu versehen. Da wir heute über mehr Wissen und innovative Inhaltsstoffe verfügen, kombinieren wir traditionelle Weisheiten mit zeitgemässer Forschung.

Bei Rituals Cosmetics dreht sich alles um Düfte. Was bewirken sie?

Düfte sind eng mit Erinnerungen verknüpft und können eine Zeitreise im Kopf auslösen. Besonders das Duschen bietet heute einen seltenen, fast schon meditativen Rückzugsort – oft der einzige Moment am Tag, an dem man wirklich offline und ohne Smartphone ist. Diese sinnliche Erfahrung beginnt beim Hautkontakt mit dem Schaum und wird durch das Parfüm vertieft. Es aktiviert den Geist, weckt persönliche Bilder wie den Geruch von Rosen im Garten und lässt verborgene Erinnerungen an Orte oder Begegnungen wieder lebendig werden.

Sollten wir Düfte wie unsere Kleidung wechseln?

Daran glaube ich tatsächlich. Düfte sind mehr als nur ein Geruch – sie sind Ausdruck der eigenen Persönlichkeit und Stimmung. Zwar bleiben die meisten Menschen ihrer bevorzugten Duftfamilie treu, doch die Intensität und die Wahl des Parfüms passen sich dem Anlass an. Ähnlich wie ein Power-Anzug bei einer wichtigen Präsentation oder ein besonderes Make-up für ein Date dient der Duft als emotionales Hilfsmittel, um sich sicher oder attraktiv zu fühlen.

Ihr tägliches Lieblingsritual?

Da gibt es einige. Eines meiner liebsten ist, dass ich jeden Tag mit meinen Eltern oder mit meinen besten Freundinnen und Freunden telefoniere.

Welchen vielleicht überraschenden Duft mögen Sie nicht?

Ich verstehe zwar, dass Gourmand-Düfte wie Caramel oder Schokolade sehr beliebt sind, ich persönlich bin aber kein Fan davon. Man muss nicht alles mögen (lacht).