Brack Alltron übernimmt die Perfect Hair AG, den grössten Schweizer Online-Anbieter für Haar- und Beauty-Produkte. Dabei werden auch Stellen gestrichen. Bis zu 45 Angestellte könnten ihren Job verlieren – und einen Sozialplan gibt es nicht.

Am Montag startet das offizielle Konsultationsverfahren

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Am Donnerstag hatte der Schweizer Onlineriese Brack Alltron bereits vorgelegt: Im Zusammenhang mit der Übernahme von Perfect Hair – dem grössten hiesigen Online-Anbieter von Beauty- und Haar-Produkten – komme es «zu signifikanten Entlassungen». Jetzt ist klar: Bis zu 45 Angestellte der Firma mit Sitz in Wallisellen ZH verlieren ihre Stelle. Das ist fast die Hälfte der 94-köpfigen Perfect-Hair-Belegschaft.

Am Montag starte dazu ein offizielles Konsultationsverfahren, erklärt ein Brack-Sprecher auf Anfrage von Blick. Plant man hierzulande nämlich eine Massenentlassung, braucht es dieses per Gesetz. Dabei ist auch die Angabe einer voraussichtlichen Grössenordnung zwingend. «Wir werden angeben, dass wir uns in einem Spektrum von 10 bis maximal 45 Kündigungen bewegen», so der Sprecher. Dass es tatsächlich zu 45 Kündigungen kommen wird, sei aber höchst unwahrscheinlich, beschwichtigt er.

Trotzdem: Am Hauptsitz in Wallisellen herrscht Ungewissheit. Wen es trifft, wissen die Angestellten noch nicht – sie müssen weiterhin zittern. Am Montag würden die Gespräche mit den Mitarbeitenden starten, erklärt der Sprecher.

Coiffeure in den Salons und Lehrlinge sind safe

Perfect Hair – gegründet 2008 vom Schweizer Coiffeur Pascal Sagarra, dessen Sohn Diego und Matthias Müller – ist laut Brack «in einem sehr kompetitiven Umfeld nach der Pandemie unter starken Margen- und Kostendruck geraten». Ein ökonomisch sinnvoller Weiterbetrieb werde erst durch die Integration in die Brack-Strukturen ermöglicht. «Der Stellenabbau wäre ohne die Übernahme vermutlich noch grösser ausgefallen», sagt der Sprecher. Vor der Übernahme durch Brack war Perfect Hair seit 2021 im Besitz der internationalen Firmengruppe Storskogen.

Welche Jobs genau betroffen sind, werde sich erst im Verlauf des Konsultationsverfahrens zeigen. Da aber die Coiffeure in den vier physischen Salons von Perfect Hair sowie die Lernenden nicht von den Kündigungen betroffen sind, wird es wohl vor allem Mitarbeiter im Büro und der Logistik treffen. Ein Sozialplan gebe es aufgrund der Unternehmensgrösse nicht, so der Brack-Sprecher.