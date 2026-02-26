Brack will im Komsetik-Markt weiter wachsen. Deshalb übernimmt der Onlineriese die Perfect Hair AG, den grössten Schweizer Online-Anbieter für Haar- und Beauty-Produkte. Dabei wird es bei Perfect Hair auch zu Entlassungen kommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Brack Alltron übernimmt die Perfect Hair AG mit Sitz in Wallisellen ZH

Dazu gehören auch vier physische Coiffeursalons im Raum Zürich

Im Zuge der Integration werden auch Entlassungen angekündigt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Der Schweizer Online-Riese Brack Alltron erweitert sein Unternehmensportfolio: Der E-Commerce-Händler übernimmt die Firma Perfect Hair AG – den grössten hiesigen Online-Anbieter für Haar- und Beauty-Produkte. Mit der Übernahme wird Brack auch Besitzer von vier Coiffeursalons, die Perfect Hair im Raum Zürich betreibt.

Damit will das Unternehmen seine Position im lukrativen Kosmetikmarkt stärken. «Mit der Übernahme können wir unsere Sortimentsgrösse und -kompetenz im Bereich Beauty auf einen Schlag vervielfachen und werden so für unsere Kunden noch attraktiver», lässt sich Brack-Chef Stefan Fraude (43) im Communiqué zur Ankündigung zitieren.

Premium-Haarprodukte bald auch bei Brack

Unter den rund 34'000 Produkten, die Perfect Hair online im Sortiment führt, finden sich neben regulären Kosmetikartikeln auch professionelle Haar- und Beautyprodukte. Diese sollen bald auch im Brack-Onlineshop erhältlich sein. Die Integration des Perfect-Hair-Lagers am Hauptsitz in Wallisellen ZH in das hochautomatisierte Lager von Brack in Willisau LU sei bereits geplant.

Im Zuge der Restrukturierung wird es bei Perfect Hair auch zu Entlassungen kommen, bestätigt ein Brack-Sprecher auf Anfrage von Blick. Es wird vor allem die Büroangestellten im Backoffice treffen. Mit diesen werde man in engen Austausch gehen, erklärt der Sprecher. «Passende Profile sollen in die Gesamtorganisation von Brack überführt werden, um Perfect Hair zukunftsfähig aufzustellen», heisst es weiter. «Es ist aufgrund der internen Strukturen und zu erwartender Doppelspurigkeiten aber auch mit signifikanten Entlassungen zu rechnen.»

Logistiker in den Lagern müssen umziehen oder pendeln

Immerhin: Die Angestellten in den Salons und Lagern können vorerst aufatmen. Sie können ihre Jobs behalten: «Die vier Coiffeursalons in Zürich, Winterthur und Wallisellen werden unverändert betrieben», so der Sprecher. Die Arbeitsverhältnisse blieben auch unter neuer Führung bestehen, ebenso wie die Stellen sämtlicher Lernender im Gesamtunternehmen.

Die Mitarbeiter im Perfect-Hair-Lager hätten die Möglichkeit, im Willisauer Brack-Lager weiterzuarbeiten. Vom Zürcher Vorort ins beschauliche Luzerner Dorf ist es aber nicht gerade ein Katzensprung: Rund anderthalb Stunden Fahrt muss man auf sich nehmen. Für eine Weiterbeschäftigung sei deshalb «in vielen Fällen ein Umzug oder die Inkaufnahme eines längeren Arbeitswegs nötig».