Im Hitzesommer 2026 ziehts die Schweizer an den Grill: Galaxus meldet neue Verkaufsrekorde für Grills und Zubehör. Vor allem Elektrogrills boomen, während der klassische Holzkohlegrill weiter an Bedeutung verliert. Aus dem Süden erreicht ein neuer Trend die Schweiz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rekordsommer 2026 treibt Grill-Boom an, Elektrogrills besonders gefragt in der Schweiz

Elektrogrills stiegen in zehn Jahren von 7 auf 25 Prozent Marktanteil

Plancha-Grills verdoppelten Nachfrage bei Galaxus innerhalb von zwei Jahren

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Der Rekordsommer 2026 sorgt nicht nur für volle Badis, sondern auch für einen Grill-Boom. Der Onlinehändler Galaxus verkauft so viele Grills wie noch nie. Bis Ende Juli stieg der Absatz gegenüber dem bereits starken Vorjahr um acht Prozent. Besonders gefragt sind dabei Elektrogrills. Der klassische Holzkohlegrill verliert dagegen immer mehr an Bedeutung.

Vor zehn Jahren war noch mehr als jeder zweite verkaufte Grill ein Kohlemodell. Heute sind es nur noch rund 30 Prozent. Gasgrills bleiben mit einem Marktanteil von 45 Prozent zwar die Nummer eins, doch Elektrogrills holen rasant auf. Ihr Anteil ist innert zehn Jahren von 7 auf 25 Prozent gestiegen.

«Notlösung» Elektrogrill

«Der Elektrogrill hat sein Image als Notlösung für den Balkon abgelegt», sagt Galaxus-Grillexperte Anthony Gullo zu Blick. Die Geräte seien sauber, schnell einsatzbereit und einfach zu bedienen. Wer einmal ohne Anfeuern, Rauch und Asche grilliert habe, greife oft nicht mehr zur Kohle.

Ein weiterer Grund für den Boom: In vielen Wohnhäusern ist offenes Feuer auf dem Balkon verboten. Zudem sind Elektrogrills günstiger. Im Schnitt kosten sie bei Galaxus rund 220 Franken, während Gasgrills durchschnittlich etwa 450 Franken kosten.

Bei den Gasgrills gilt der Trend ebenfalls als klar: Immer mehr Käufer entscheiden sich für grosse Modelle mit drei oder mehr Brennern. Diese machen inzwischen rund zwei Drittel aller Verkäufe aus.

Plancha ist der Grilltrend des Jahres

Wer Freunde und Familie beim Grillplausch aber wirklich beeindrucken will, der bereitet das Fleisch auf einer Plancha zu. Der Trend schwappt aus Südeuropa zu uns rüber. Statt auf dem Rost wird das Grillgut auf einer glatten Grillplatte zubereitet, wie in Spanien oder Frankreich üblich. In den letzten zwei Jahren hat sich die Nachfrage bei Galaxus fast verdoppelt.

Auf der Plancha gelingen nicht nur Steaks, sondern auch Gemüse, Meeresfrüchte, Smash Burger oder sogar Pancakes. «Grillieren wird heute als Genussmoment verstanden – die schnelle Bratwurst war gestern», sagt Gullo. Für ihn ist klar: Der Plancha-Boom hat gerade erst begonnen.