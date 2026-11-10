Die Schweiz verliert in einem neuen internationalen KI-Ranking an Boden – und schafft es nur noch auf Platz 9. Vor allem bei den Investitionen in künstliche Intelligenz hapert es. Selbst kleinere Länder wie Dänemark oder Finnland ziehen an der Schweiz vorbei.

Darum gehts Im neuen Digital- und KI-Ranking des Lausanner IMD liegt die Schweiz hinter Ländern wie den USA, China und Dänemark

Trotz Spitzenforschung hapert es bei den Investitionen in KI

Digitalswitzerland schlägt Alarm: Die Organisation fordert mehr Tempo und warnt davor, dass die Schweiz im globalen KI-Wettlauf den Anschluss verliert

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Die Schweiz gerät im globalen Wettlauf um künstliche Intelligenz (KI) ins Hintertreffen. Das zeigt das neue «World Digital and AI Ranking» der Lausanner Wirtschaftshochschule IMD. Darin werden 70 Länder an 88 Kriterien gemessen.

Den Spitzenplatz belegt – wenig überraschend – die USA. Die Schweiz landet derweil gerade mal auf Platz 9. Vor ihr liegen unter anderem die Niederlande, Dänemark, Schweden und Finnland.

Rang Land Score 1. USA 100.0 2. Singapur 99.79 3. Niederlande 97.08 4. Dänemark 96.60 5. Kanada 95.82 6. Schweden 95.05 7. China 94.06 8. Finnland 94.01 9. Schweiz 93.55 10. Südkorea 93.13

Im bisherigen Digital-Ranking lag unser Land noch auf Platz 3. Man könne die beiden Analysen aber nicht direkt vergleichen, so die Studienautoren. Die Methodik wurde dieses Jahr überarbeitet und berücksichtigt Faktoren rund um KI stärker.

Gute Forschung, wenig Investitionen

Die Schweiz punktet zwar weiterhin mit hervorragenden Forschungseinrichtungen und gut ausgebildeten Fachkräften. Doch bei der Umsetzung hapert es. Insbesondere bei Investitionen in KI schneidet sie schwach ab. «Die Schweiz muss schneller werden», sagt IMD-Studienleiter Arturo Bris.

Auch bei einzelnen Unternehmen dominieren die Vereinigten Staaten: Im separaten «AI Maturity Index», der die weltweit grössten börsennotierten Firmen bewertet, belegen Nvidia, Alphabet und Microsoft die ersten drei Plätze. Das beste Schweizer Unternehmen, der Industriekonzern ABB, landet auf Rang 58. Immerhin: Roche ist in der Pharmabranche führend, Nestlé belegt bei den Konsumgüterherstellern Platz 2.

Digitalswitzerland sieht Handlungsbedarf

Die Organisation Digitalswitzerland, die den digitalen Innovationsstandort Schweiz stärken will, ist alarmiert. Das Ranking zeige, dass die Schweiz zwar digital stark sei, aber nicht unbedingt bei KI. «Die Schweizer Standortfaktoren sind dem Tempo des KI-Zeitalters noch nicht gewachsen», sagt Digitalswitzerland-CEO Franziska Barmettler. «Wo bestehende Regeln und Strukturen unsere Wettbewerbsfähigkeit ausbremsen, müssen wir den Mut haben, sie grundlegend zu hinterfragen.»

Die Organisation fordert deshalb mehr Tempo bei der Digitalisierung der Verwaltung, einen innovationsfreundlichen KI-Rechtsrahmen und höhere Investitionen in die KI-Kompetenzen der Bevölkerung.