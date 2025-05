Der Webmaschinenhersteller Itema schliesst seinen Standort in Zuchwil SO. Knapp 90 Mitarbeiter sind betroffen. Angestellte Schweiz fordert das Unternehmen auf, Alternativen zu prüfen und schlägt eine gezielte Verschlankung vor.

Beim Maschinenhersteller Itema in Zuchwil SO gehen 90 Jobs verloren. Foto: PD

Darum gehts Itema schliesst Produktionsstandort in Zuchwil SO schrittweise, 90 Mitarbeitende betroffen

Angestellte Schweiz fordert Alternativen und gezielte Verschlankung des Standorts

Nachfrage nach Projektilwebmaschinen um 83 Prozent gesunken, Schliessung bis Ende 2026 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Der Webmaschinenhersteller Itema will den Produktionsstandort in Zuchwil SO schrittweise schliessen. Davon sind knapp 90 Mitarbeitende betroffen. Angestellte Schweiz fordert das Unternehmen auf, Alternativen zu prüfen. Der Verband regt in einer am Dienstag verschickten Medienmitteilung etwa «eine gezielte Verschlankung des Standorts» an. So könnten Fachkräfte gehalten und jene Unternehmensbereiche gestärkt werden, die wirtschaftlich tragfähig seien, schreibt Angestellte Schweiz.

Die italienische Itema-Group schreibt in einer Mitteilung vom Dienstag hingegen von einer signifikanten Krise. Die Nachfrage nach den in der Schweiz produzierten Projektilwebmaschinen sei 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 83 Prozent gesunken.

«Es gibt leider keine andere Möglichkeit»

Dies sei auf eine veränderte Marktlage zurückzuführen; dieser Rückgang sei nicht nur signifikant, sondern auch anhaltend. «Es gibt leider keine andere Möglichkeit, als das Werk in Zuchwil zu schliessen», heisst es in der Medienmitteilung.

Laut Angestellte Schweiz befand sich der Itema-Standort in Zuchwil seit 2023 in Kurzarbeit. Nur dank dieser Hilfe habe das Unternehmen schwarze Zahlen schreiben können. Bald sei aber die gesetzlich festgelegte maximale Bezugsdauer von 18 Monaten erreicht.

Die Itema-Gruppe äussert sich nicht detailliert zur Schliessung. Sie schreibt von einer schrittweisen Aufgabe der Tätigkeiten in Zuchwil. Diese soll auf Ende 2026 erfolgen. Der Verband Angestellte Schweiz schreibt, dass die ersten Kündigungen am Produktionsstandort auf dem Riverside-Areal an der Aare auf Ende 2025 wirksam werden, die letzten Ende März 2027.

900 Angestellte weltweit

Diese Kündigungswellen kritisiert der Verband Angestellte Schweiz. Dies führe zu starken Verunsicherungen und Belastungen für die Mitarbeitenden. «Die Unsicherheit über die berufliche Zukunft bleibt über einen längeren Zeitraum bestehen.» Es brauche eine klare Kommunikation, langfristige Vorbereitung, eine starke Unterstützung sowie einen umfangreichen Sozialplan, fordert Angestellte Schweiz.

Die italienische Itema-Gruppe stellt Webmaschinen her und hat gemäss eigenen Angaben weltweit über 900 Angestellte. 2001 hatte sie die Überreste der früheren Sultex in Zuchwil übernommen. 2009 entliess das Unternehmen die Hälfte der Mitarbeitenden. Die Niederlassung in Wollerau SZ behält die Gruppe für administrative und technische Verkaufsaktivitäten bei.