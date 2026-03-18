Erstmals seit Ausbruch des Iran-Krieges kostet der Liter Diesel im Schnitt über 2 Franken. Das zeigen neuste Zahlen des TCS. Ein Ende des Anstiegs der Preise an der Zapfsäule ist nicht in Sicht. Der Liter Bleifrei hat sich knapp unter 1.80 Franken eingependelt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dieselpreis in der Schweiz erstmals über 2 Franken seit Beginn des Iran-Kriegs

Bleifrei 95 kostet 1.77 Franken, Anstieg um 10 Prozent

TCS empfiehlt maximal 5 Kilometer Umweg für günstigere Tankstellen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Jetzt wirds bitter für Schweizer Autofahrer und Transportunternehmer: Der Liter Diesel knackt im Schnitt die Grenze von 2 Franken pro Liter – zum ersten Mal seit Ausbruch des Iran-Krieges. Das zeigen neuste Zahlen des TCS. Noch Ende Februar gabs den Liter für unter 1.80 Franken. Jetzt kostet er im Schnitt 2.01 Franken. Das ist ein sattes Plus von 21 Rappen oder 12 Prozent.

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Letztmals so teuer war der Diesel nach Ausbruch des Ukraine-Krieges. Die Preise sind regional aber unterschiedlich. So kostet der Liter Diesel bei Avia an der Zürcher Dufourstrasse stolze 2.13 Franken. Bei Migrol an der Bellerivestrasse immerhin noch 2.07 Franken, wie ein Augenschein von Blick am Mittwochnachmittag zeigt.

Auch die Preise für Bleifrei 95 sind gestiegen. Den Liter gibts in der Schweiz im Schnitt für 1.77 Franken. Anfang Februar lag der Preis noch bei 1.61 Franken pro Liter. Das ist ein Plus von 16 Rappen pro Liter oder 10 Prozent. Der Liter Bleifrei 98 kostet laut TCS 1.88 Franken.

Umweg lohnt sich nicht immer

Der TCS ermittelt seine Preise mittels Stichproben. Heisst: Es lassen sich immer auch noch günstigere Anbieter finden. Der Umweg zu einer günstigeren Tankstelle lohnt sich aber nicht immer. Gut fährt laut TCS, wer sich an die 5er-Regel hält. Die lautet so: «Damit sich der Weg zu einer billigeren Tankstelle lohnt, sollte der Umweg höchstens 5 Kilometer betragen und der Benzinpreis mindestens 5 Rappen tiefer liegen», sagt TCS-Sprecher Marco Wölfli zu Blick. Und fügt an: «Zudem empfiehlt es sich, rund 50 Liter zu tanken.» Der zusätzliche Weg zahlt sich also erst aus, wenn der Tank schon fast leer ist.

Aber Achtung! Manchmal muss man gar nicht weit suchen, um eine günstige Tankstelle zu finden. An der Wülflingerstrasse in Winterthur ZH kostet der Liter Bleifrei 95 bei der Agrola-Tankstelle 1.73 Franken. Nur 250 Meter weiter gibts ihn bei der Hinterwiesli-Garage (Avia) für 1.61 Franken – also 12 Rappen günstiger! Da muss man gar nicht lange rechnen: Dieser kurze «Umweg» lohnt sich auf jeden Fall. Auch wenn der Tank nicht ganz leer ist.