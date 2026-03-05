Ölkrisen sind fast so alt wie die Ölförderung selbst: Schon im Amerikanischen Bürgerkrieg kam es zu Preisspitzen. Einer der grössten Schocks für die gesamte Weltwirtschaft war aber das Ölembargo von 1973. Ein Blick zurück.

Nach dem Einmarsch der USA und Israels in den Iran befürchtet die Welt eine Brennstoff- und Energiekrise. Rund 20 Prozent der weltweiten Ölversorgung und etwa 20 Prozent der Lieferungen von Flüssigerdgas fliessen durch die Strasse von Hormus, wo die Kämpfe andauern. Die Preise für beide Rohstoffe sind sprunghaft angestiegen, und obwohl die Folgen des Krieges noch nicht absehbar sind, wird die gesamte Wirtschaft in unterschiedlichem Masse von diesen Preissteigerungen betroffen sein.

Dies ist jedoch nicht das erste Mal. In den letzten fünfzig Jahren haben wir fünf grosse Brennstoffkrisen erlebt, in der modernen Geschichte traten sie sogar noch häufiger auf.

Als Rohöl noch für die Beleuchtung genutzt wurde

Ihre Ursprünge reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück. Der amerikanische Ökonom James D. Hamilton beschreibt den «ersten Ölpreisschock» während des Bürgerkriegs, als Erdölprodukte zur Beleuchtung eingesetzt wurden. Die steigende Nachfrage bei gleichzeitig unzureichendem Angebot führte zu Preisanstiegen, die mit denen der berühmten Ölkrise rund 110 Jahre später vergleichbar waren.

Im 20. Jahrhundert erlebte die Öl- und Gasindustrie ein rasantes Wachstum. Der weltweite Ölverbrauch belief sich 1900 auf 25 Millionen Tonnen, 1950 auf 505 Millionen Tonnen, zehn Jahre später auf 1030 Millionen Tonnen und 1970 auf 2237 Millionen Tonnen. Allein in den Vereinigten Staaten stieg die Zahl der zugelassenen Pkws zwischen 1945 und 1947 um 22 Prozent. Kleinere Preisschocks aufgrund geopolitischer Entwicklungen traten beispielsweise während des Koreakriegs (1952-1957) und der Suezkrise (1956-1957) auf, der eigentliche Preisanstieg erfolgte jedoch erst in den 1970er-Jahren.

Das Ölembargo 1973

Die berühmteste Ölkrise der modernen Geschichte ist jene aus 1973, als nach dem Ausbruch des arabisch-israelischen Krieges (später Jom-Kippur-Krieg genannt, nach dem jüdischen Feiertag, an dem er begann) im Oktober 1973 die arabischen Länder der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) ein Embargo für Ölverkäufe an westliche Länder und eine Produktionskürzung ankündigten.

Die weltweiten Ölpreise schnellten von rund 3 US-Dollar pro Barrel im Oktober 1973 auf 12 US-Dollar Anfang 1974 in die Höhe. Inflationsbereinigt stieg der Preis von gut 25 US-Dollar im Sommer 1973 auf 68 US-Dollar in den ersten Monaten des Jahres 1974. In vielen westlichen Ländern kam es zu Benzinengpässen. Die Weltwirtschaft stürzte in eine Rezession.

Die Folgen der Ölkrise sind bis heute spürbar – denn sie verdeutlichte die Abhängigkeit von importierten Rohstoffen und wurde zum Motor der Energiewende und des Ausbaus erneuerbarer Energien. Für Frankreich gab sie zudem den Anstoss zum Bau eigener Kernkraftwerke.

Die Ölkrise nach der Revolution im Iran

Knapp sechs Jahre später sah sich die Welt mit der sogenannten zweiten Ölkrise konfrontiert. Diesmal ging der Auslöser vom Iran aus, wo Anfang 1979 die Islamische Revolution die prowestliche Diktatur von Schah Mohammad Reza Pahlavi stürzte und das Ayatollah-Regime errichtete, das bis heute an der Macht ist.

Die neuen Machthaber beschränkten die Ölproduktion und kündigten die Verträge mit westlichen Abnehmern. Der Rohölpreis verdreifachte sich beinahe und erreichte im April 1979 etwa 39,50 US-Dollar pro Barrel. Inflationsbereinigt stieg der Ölpreis von 68 US-Dollar pro Barrel im Januar 1979 – dem Jahr, in dem der Schah gestürzt wurde – auf über 150 US-Dollar im April 1980.

Die Ölkrise des Ersten Golfkriegs

Es ist kein Zufall, dass die dritte grosse Ölkrise der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ihren Ursprung ebenfalls im Nahen Osten hatte. Im August 1990 marschierte der Irak unter Saddam Hussein in das benachbarte Kuwait ein, angeblich um den sinkenden Ölpreisen entgegenzuwirken und irakisches Öl zu fördern. Dies löste den sogenannten Ersten Golfkrieg aus, in dem eine von den Vereinigten Staaten angeführte Koalition an der Seite Kuwaits kämpfte.

Beide Konfliktparteien trugen zusammen etwa neun Prozent zur weltweiten Ölproduktion bei. Noch im August lag der Preis pro Barrel bei 28 US-Dollar; bis Mitte Oktober war er auf über 40 US-Dollar gestiegen. Auf dem heutigen Niveau hat sich der Ölpreis von 65 US-Dollar im August auf über 90 US-Dollar im September erhöht.

Krisen ab den 2000er Jahren

Zwölf Jahre später, im Jahr 2008, ereignete sich eine weitere globale Ölkrise. Mehrere Faktoren trugen dazu bei, darunter ein Rückgang der Exporte aus Venezuela, die geschwächte Lage des Irak, der noch immer unter den Folgen des jüngsten Konflikts litt, und die Besetzung von Produktionsanlagen und Pipelines durch bewaffnete Gruppen in Nigeria. Laut dem amerikanischen West Texas Intermediate-Index stiegen die Rohölpreise (inflationsbereinigt zu heutigen Preisen) von etwa 144 US-Dollar pro Barrel im Dezember 2007 auf über 200 US-Dollar Mitte 2008.

Die Welt sah sich vor einigen Jahren nach dem Einmarsch von Putins Russland in die Ukraine auch mit steigenden Energiepreisen, darunter Ölpreisen, konfrontiert. Der Preis für Brent-Rohöl stieg von 97,13 US-Dollar pro Barrel Anfang Februar 2022 auf 117,25 US-Dollar Anfang März.

Aufgrund der Krise veröffentlichte die Internationale Energieagentur offizielle Empfehlungen zur Reduzierung des Ölverbrauchs. «Sofortmassnahmen in den Industrieländern» würden die Nachfrage innerhalb von drei Monaten um 2,7 Millionen Barrel pro Tag senken. Zu den Empfehlungen gehören Massnahmen wie die Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen um mindestens 10 Stundenkilometer, die Einführung von drei Tagen Homeoffice pro Woche, die Nutzung von Hochgeschwindigkeitszügen anstelle von Flugzeugen, die Förderung des Radfahrens und die Erhöhung des Anteils von Elektroautos.

