Der ägyptische Milliardär Samih Sawiris prägt den Kanton Uri mit seinen Bauprojekten. Seinen Plänen auf der Halbinsel Isleten steht allerdings der Bund im Weg. Der Investor ärgert sich über die Blockade. Der Zoff sorgt in unserer Leserschaft für geteilte Meinungen.

Darum gehts Samih Sawiris plant auf Isleten ein Hotel, Wohnungen und einen Hafen

Trotz Urner Ja will der Bund weniger Bauten und keinen Hafen

Leser streiten über Jobs, Steuern, Wohnraum und Boden

Alessandro Kälin Redaktor Community

Ein Bauprojekt am Urnersee sorgt für rote Köpfe. Der ägyptische Investor Samih Sawiris (69) hat für die Halbinsel Isleten am Seeufer grosse Pläne. Auf dem Grund einer ehemaligen Sprengstofffabrik sollen ein Hotel, Ferienwohnungen, Bungalows und sogar ein Bootshafen entstehen. Der Milliardär hat bereits im ehemaligen Militärdorf Andermatt UR ähnliche Grossprojekte umgesetzt. Doch nun macht ihm ausgerechnet der Bund das Leben schwer.

Im Januar dieses Jahres erklärte der Bund Sawiris' Vorhaben für nicht umsetzbar. Er fordert weniger Bauten und die Streichung des Bootshafens. Das, obwohl die Urner Bevölkerung bereits eine Initiative gegen das Projekt abgelehnt hat. Sawiris verärgert das ständige Hin und Her mit Bundesbern. Falls es nicht klappt, werde er für seine Familie einfach eine private Villa auf das Grundstück bauen. In unserer Community gibt es Stimmen auf beiden Seiten.

Leserinnen und Leser stellen sich gegen Sawiris' Pläne

In den Kommentaren stehen längst nicht alle hinter Sawiris' Vorhaben. Christoph Paul ist klar der Ansicht: «Er hat schon Andermatt vollkommen verschandelt, irgendwo ist es auch mal genug!» Daniel Zuber fürchtet: «Der betoniert noch die gesamte Schweiz zu mit seinen Bauprojekten.» Auch Robert Konrad kommentiert zynisch: «Milliardäre dürfen in der Schweiz anscheinend machen, was sie wollen.»

Michael Müller ist überzeugt: «Herr Sawiris wird das Leben im Kanton Uri mit seinen Luxusprojekten teurer machen. Viele Leute suchen jetzt schon verzweifelt Wohnungen.» Roland Reinhard bläst ins selbe Horn: «Schön, gibt es seine Luxushotels. Aber ob der normale Büezer da noch Wohnraum findet?» Irène Rüedi fragt: «Weshalb verpfänden wir unseren Schweizer Boden ins Ausland? Die Investitionen von Sawiris in Ehren, aber mir wäre lieber, das Land würde weiterhin der Schweiz gehören.»

Beat Schmidt hebt ebenfalls hervor: «In der Innerschweiz hat der sorgsame Umgang mit Grund und Boden einen hohen Stellenwert.» Wenn ausländische Grossinvestoren unsere Landschaften prägen, dürfe man das auch hinterfragen. Auch die Androhung einer Luxusvilla am Seeufer findet er unpassend. Für Schmidt ist klar: «Es geht dabei nicht um die Herkunft, sondern um das Bewahren unserer eigenen Kultur und Traditionen.»

Andere unterstützen das Bauprojekt

Manche setzen sich wiederum für den Investor ein. Ryan Kand ist einer von ihnen: «Fakt ist, dass er Andermatt nach Abzug der Armee zu neuem Aufschwung verhalf. Ich denke, die meisten Einheimischen schätzen die wirtschaftliche Belebung.» Auch Marc Jenal sieht das Projekt als etwas Positives: «Vorher stand da eine Sprengstofffabrik. Was spricht dagegen, das Gelände anderweitig zu nutzen? Das wird Arbeitsplätze und Steuereinnahmen bringen.»

Jaime Arnold kann die Aufregung nicht nachvollziehen: «Finde es absolut unverständlich, dass ausgerechnet Bern ein Projekt ausbremst, das unserer Region so viel bringen könnte.» Urs Wyss stellt sich ebenfalls gegen Bundesbern: «Das Volk vor Ort hat ja gesagt. Wieso kommt der Bund und will nun bremsen?» Zimmerli Benno kommentiert: «Laut unserer direkten Demokratie entscheidet die Bevölkerung. Der Bund sollte sich raushalten und die Abstimmung akzeptieren.»

Urs Saladin rechtfertigt zudem Sawiris' Alternativplan: «Wenn der Bund sich ihm in den Weg stellt, kann er da durchaus eine Luxusvilla hinstellen. Ist ja sein Land!» David Lüscher stimmt zu: «Was soll er sonst mit dem Boden machen, wenn die Regierung quengelt? Soll er seine private Villa bauen.»