Der erfolgsverwöhnte ägyptische Investor Samih Sawiris kommt am Urnersee nicht weiter. Das Marina-Projekt auf der Isleten stockt seit Monaten – obwohl das Volk deutlich Ja gesagt hat. Die Blockade schmeckt Sawiris gar nicht. Er zieht nun einen Alternativplan in Betracht.

Darum gehts Sawiris baut Andermatt weiter aus, mit Sportzentrum bis 2032/33 und neuem Luxushotel in Uri

Das Isleten-Projekt am Urnersee stockt, der Bund verlangt weniger Bauten und keinen Bootshafen

Falls die Anlage scheitert, will Sawiris das Gelände privat mit Villa und Seeanstoss nutzen

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Der ägyptische Milliardär Samih Sawiris (69) baut Andermatt UR vom Militärdorf zur mondänen Destination in den Alpen um. Schritt für Schritt. Und äusserst erfolgreich. Als Nächstes errichtet er ein neues Sportzentrum. Die 5000 Quadratmeter grosse Anlage soll 2032/33 eröffnet werden und zum neuen Herzstück des Dorfes werden – mit Schwimmbad, Spa, Kletterhalle und Eisfeld. Bereits in einem Jahr eröffnet mit dem The Alpinist ein weiteres Luxushotel.

Ein weniger glückliches Händchen hat Sawiris dafür auf der Halbinsel Isleten am Ufer des Urnersees. Auf dem Areal einer ehemaligen Sprengstofffabrik sollen ein Hotel, Ferienwohnungen, Bungalows und ein Bootshafen entstehen – für ursprünglich 228 Millionen Franken! Doch die grossen Pläne sind ins Stocken gekommen, das Vorhaben sorgt seit Jahren für Streit. Nach heftiger Kritik verkleinerte Sawiris 2024 die geplante Überbauung um 30 Prozent, er will noch 150 Millionen investieren.

«Wir haben noch nicht aufgegeben»

Auf den Rückhalt in der Bevölkerung kann Sawiris zählen. Im November 2024 lehnten die Urnerinnen und Urner eine Initiative gegen das Projekt mit 66,4 Prozent Nein-Stimmen ab. Trotzdem droht nun das Aus. Im Februar 2026 erklärte der Bund die Pläne in ihrer bisherigen Form für nicht machbar. Er fordert unter anderem weniger Bauten und den Verzicht auf den landseitigen Bootshafen. Der Kanton Uri und Sawiris suchen weiterhin nach einer Lösung.

Doch die drohende Schlappe beim Prestigeprojekt am Urnersee scheint den ägyptischen Investor zu wurmen. Die Chancen, dass das Projekt umgesetzt wird, schätzt er auf «Fifty-fifty», wie er in einem Interview mit der «NZZ» sagt. Also auf 50 Prozent. Trotzdem gibt sich der Investor kämpferisch. «Wir haben noch nicht aufgegeben», sagt Sawiris im Interview – und fügt an: «Falls es nicht klappt, war der Kauf für mich und meine Familie aber auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Dann bauen wir eben eine private Villa mit grandioser Aussicht, einem riesigen Garten und rund 200 Meter Seeanstoss.»

Sawiris will Schweizer werden

Einige seiner Kinder würden sogar hoffen, dass die Behörden das Projekt verhindern. «Das war aber nie mein Plan», sagt Sawiris zur «NZZ». «Wird das Projekt jedoch abgelehnt, kann es mir niemand zum Vorwurf machen, wenn ich das Gelände privat nutze.» Sawiris spielt mittlerweile gar mit dem Gedanken, Schweizer zu werden. «Lange Zeit hielt ich es für besser, nicht Schweizer zu werden», sagt er. «Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, mich noch um die Schweizer Staatsbürgerschaft zu bemühen.»