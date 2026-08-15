Rasanter Aufstieg: CXMT, ein erst zehn Jahre alter Chiphersteller, hat sich an die Spitze der chinesischen Börse katapultiert. Damit raste er am bisherigen Spitzenreiter Tencent vorbei. Blick erklärt, was dahinter steckt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft CXMT wird mit 427 Mrd Franken zum wertvollsten Unternehmen Chinas gekürt

Aktienkurs stieg am ersten Handelstag um über 460 Prozent

Tencent-Umsatz H1 2026: 48,4 Mrd. Franken, CXMT erwartet 13,3–14,5 Mrd. Franken

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

In China gibt es einen neuen Titanen: Chiphersteller CXMT wurde am Donnerstag zum wertvollsten börsenkotierten Unternehmen des Landes gekürt. Mit einer Bewertung von 427 Milliarden Franken bei Marktschluss am Freitag übertrifft es den bisherigen Spitzenreiter Tencent. Das Gaming- und Tech-Schwergewicht, das an der Börse nun 411 Milliarden Franken wert ist, musste dem aktuellen KI-Hype weichen.

Dabei ist CXMT ein Börsenneuling: Erst am 27. Juli feierte das Unternehmen aus der ostchinesischen Provinz Anhui sein Debüt am Parkett. Und zwar mit einem Knall: Gleich am ersten Handelstag schoss die Aktie um über 460 Prozent in die Höhe. Zwischenzeitlich lag der Börsenwert der chinesischen Firma sogar über jenem des US-Chipriesen Intel. Blick erklärt, was hinter dem kometenhaften Aufstieg steckt.

Was ist CXMT?

Der chinesische Speicherchiphersteller ist erst zehn Jahre alt. Mit der finanziellen Schützenhilfe des Staates stieg das Unternehmen in wenigen Jahren zum grössten heimischen Produzenten von sogenannten DRAM-Speicherchips auf. Diese Komponenten stecken in fast allen modernen elektronischen Geräten, von Smartphones und PCs bis hin zu Servern und Rechenzentren. Und die Nachfrage ist enorm: Besonders der weltweite Ausbau von KI-Rechenzentren hat die Chips zu einem der begehrtesten Produkte der Welt gemacht und damit Preiskämpfe zwischen Tech-Riesen wie Google, Huawei, Meta und ChatGPT-Mutter OpenAI ausgelöst. Globale Nummer vier im DRAM-Markt ist CXMT bereits – nur hinter den koreanischen Branchenprimussen Samsung und SK Hynix sowie dem US-Konzern Micron.

KI-Illustration / Blick Informiere dich im Ticker über wichtige Börsen-News Wie geht es den Schweizer Firmen? Was läuft an der Wall Street? Und wie entwickelt sich der Goldpreis? Wir halten dich über die neusten Entwicklungen an den Märkten auf dem Laufenden – hier im Liveticker. KI-Illustration / Blick Wie geht es den Schweizer Firmen? Was läuft an der Wall Street? Und wie entwickelt sich der Goldpreis? Wir halten dich über die neusten Entwicklungen an den Märkten auf dem Laufenden – hier im Liveticker.

Was treibt den Börsenwert an?

Das Börsenjahr meint es extrem gut mit der KI-Branche. Asiatische Chiphersteller profitieren von einer Welle von Investitionen in dreistelliger Milliardenhöhe. Die rasant wachsende Nachfrage nach Speicherchips lässt die Chip-Hersteller ihre Preise beinahe willkürlich setzen. Da CXMT den chinesischen Markt dominiert, kann das Unternehmen die Preise für einheimische Techkonzerne wie Huawei stark anheben, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Doch auch international ist der chinesische Chipkonzern stark: Apple will laut «Wall Street Journal» die Chips in seinen Smartphones und Laptop-Computern verwenden.

Warum Tencent trotzdem eine Macht bleibt

Tencent musste in den letzten Tagen an der Börse einbüssen. CXMT konnte sich den Platz an der Spitze nur holen, weil Tencent-Aktionäre die hohen Ausgaben des Konzerns für eigene KI-Infrastruktur abstraften. Rein operativ spielt der Betreiber der Alltags-App WeChat aber weiterhin in einer ganz anderen Liga: Im ersten Halbjahr 2026 setzte Tencent umgerechnet 48,4 Milliarden Franken um. CXMT rechnet für denselben Zeitraum «nur» mit Umsätzen zwischen 13,3 und 14,5 Milliarden Franken – nicht einmal ein Drittel davon. Doch an der Börse regiert derzeit das Momentum, und dieser Hype spielt voll und ganz auf der Seite von CXMT.

Keine Empfehlung für Anleger Dieser Artikel dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Die dargestellten Meinungen und Einschätzungen beruhen auf sorgfältiger Recherche, können jedoch nicht die individuelle Prüfung und Beratung durch Fachleute ersetzen. Börsenentwicklungen sind von vielen Faktoren abhängig und nicht vorhersehbar. Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und andere Finanzprodukte bergen Risiken, einschliesslich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Dieser Artikel dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Die dargestellten Meinungen und Einschätzungen beruhen auf sorgfältiger Recherche, können jedoch nicht die individuelle Prüfung und Beratung durch Fachleute ersetzen. Börsenentwicklungen sind von vielen Faktoren abhängig und nicht vorhersehbar. Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und andere Finanzprodukte bergen Risiken, einschliesslich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Mehr