Russland-Dämpfer zieht Nestlé-Aktie stark ins Minus

Von Michael Hotz, Teamlead Wirtschaftsdesk

Der Schweizer Leitindex verliert am Freitagvormittag 0,2 Prozent – unter anderem wegen SMI-Schwergewicht Nestlé. Der Lebensmittelmulti mit Sitz in Vevey VD büsst im frühen Handel bis zu 1,9 Prozent ein. Hintergrund sind schlechte Nachrichten aus Russland.

Nestlé verliert – zumindest temporär – das Sagen über einen Teil seines Russland-Geschäfts. Kreml-Chef Wladimir Putin (73) hat per Präsidialdekret die Anteile an Nestlé Russia und Nestlé Kuban am Vortag unter staatliche Zwangsverwaltung gestellt. Heisst: Der Schweizer Konzern ist offiziell weiterhin Besitzer der russischen Tochterfirmen, kann aber derzeit nicht mehr selbst über das dortige Geschäft bestimmen. Mehr dazu liest du hier.

In einer ersten Stellungnahme gibt sich der Schweizer Lebensmittelhersteller zurückhaltend. «Nestlé ist entschlossen, alle notwendigen Massnahmen zu ergreifen, um seine Rechte zu wahren und die Kontinuität des Geschäftsbetriebs im Interesse aller Beteiligten, insbesondere seiner Mitarbeiter, sicherzustellen», heisst es im Schreiben. Derzeit prüfe man die Lage und Optionen.