Rieter-Aktie bricht nach UBS-Abstufung ein

Von Nathalie Benn, Redaktorin am Wirtschaftsdesk

Die Aktien des Winterthurer Textilmaschinenherstellers Rieter kommen am Donnerstag gehörig unter die Räder. Rund anderthalb Stunden nach Handelsbeginn notiert der Kurs 15,8 Prozent tiefer bei noch 2.50 Franken.

Auslöser für den Kurssturz: Die UBS stuft die Aktien des Industrie-Konzerns, die an der Schweizer Börse im breiten Swiss Performance Index (SPI) gelistet sind, von «Neutral» auf «Sell», also Verkaufen, herab. Zudem senkt die Grossbank das Kursziel für die Rieter-Aktie von 3.10 auf 2.00 Franken. Die UBS-Analystin geht davon aus, dass sich die Nachfrage in den weiterhin schwachen Textilmärkten langsamer und weniger kräftig erholt als bislang angenommen. Bis 2027 erwartet sie keinen bedeutenden Anstieg beim Auftragseingang und warnt vor dem anhaltenden Preisdruck und zu hohen Erwartungen an die Profitabilität der Firma.

Bereits im ersten Halbjahr 2026 hatte Rieter trotz eines Wachstumsschubs durch die Übernahme des deutschen Textilkonzerns Barmag einen operativen Verlust verbucht.