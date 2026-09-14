Partners-Group-Aktie fällt auf den tiefsten Stand seit 2020

Von Martin Schmidt, Redaktor Wirtschaft

Die Unruhen um die Partners Group wollen nicht abklingen: Am Dienstagmittag liegt die Aktie erneut rund 3 Prozent im Minus und steht derzeit bei 622 Franken. Tiefer stand der Titel zuletzt im März 2020, als die Börse nach Ausbruch der Corona-Pandemie tauchte. Mit dem neuerlichen Rücksetzer setzt sich der Abwärtstrend der letzten zweieinhalb Wochen fort.

Die Partners Group mit Sitz in Baar ZG gehört zu den weltweit grössten Vermögensverwaltern und ist auf Investitionen in Privatmärkte spezialisiert. Der Titel geriet in den letzten Monaten zunehmend unter Druck, als Rücknahmeforderungen für mehrere hauseigene Fonds die Runde machten und der Shortseller Grizzly auf fallende Kurse wettete.

Noch im Januar stand der Kurs bei über 1000 Franken, im Februar 2025 gar bei 1400 Franken. Seither hat die Aktie mehr als 55 Prozent eingebüsst.