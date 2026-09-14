US-Techindex Nasdaq startet tiefrot in neue Börsenwoche

Von Nathalie Benn, Redaktorin am Wirtschaftsdesk

Die KI-Branche versetzt die Finanzmärkte gerade in helle Aufregung. Am heutigen Montagmorgen machte sich das bereits an der Schweizer Börse bemerkbar, wie du unten nachlesen kannst. Jetzt erfassen die Sorgen auch die Wall Street – und zwar mit voller Wucht: Der technologielastige Index Nasdaq startete am Montag mit einem Minus von 1,7 Prozent in die neue Börsenwoche. Besonders unter Druck stehen Firmen, die stark vom KI-Boom profitieren. Der Chipriese Nvidia verliert zum Handelsstart rund 3 Prozent, bei AMD geht es mit 5,7 Prozent noch deutlicher abwärts. Auch Meta und Amazon verlieren, wenn auch nur leicht.

Auslöser für den Ausverkauf sind die Warnungen führender Köpfe der Branche vor den Gefahren durch KI und einer zu schnellen Entwicklung der Technologie. Anthropic-Chef Dario Amodei (43) forderte am Wochenende eine Verlangsamung der Entwicklung leistungsfähiger KI-Modelle. OpenAI-CEO Sam Altman (41) und Elon Musk (55) pflichteten ihm bei. Anleger fürchten nun, dass ein langsameres Entwicklungstempo auch die milliardenschweren Investitionen in Chips und Rechenzentren bremsen könnte.