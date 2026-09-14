KI-Aktien an der Schweizer Börse büssen deutlich ein

Der Schweizer Leitindex startet mit leichten Zugewinnen in die neue Börsenwoche. Gut eine Stunde nach Handelsstart liegt der SMI 0,7 Prozent im Plus – nach oben gezogen durch die drei Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche, die alle klar zulegen.

Am anderen Ende der Skala liegt der Konzern ABB, dessen Aktien 3,6 Prozent einbüssen. Das Zürcher Unternehmen baut zurzeit sein Rechenzentrum-Geschäft deutlich aus, weshalb es zu den Schweizer KI-Firmen zählt. Am breiten Markt geben auch andere Titel von Firmen aus der Tech-Branche deutlich nach. Inficon und VAT verlieren knapp 5 Prozent, Comet und AMS-Osram gar rund 6 Prozent.

Künstliche Intelligenz versetzt die Finanzmärkte gerade in Alarmbereitschaft. Der Grund: Führende Köpfe der Tech-Branche warnen vor den Gefahren durch KI. Am Wochenende forderte Dario Amodei (43), Chef der KI-Schmiede Anthropic, in einem aufsehenerregenden Essay: «Wir müssen die Geschwindigkeit verlangsamen, mit der wir die Fähigkeiten von KI-Modellen verbessern.» Ansonsten könnten wir schon bald die Kontrolle über die Technologie verlieren. OpenAI hat nun sogar den geplanten Börsengang abgesagt. Mehr dazu liest du hier bei Tech-Experte Mischa Stünzi.