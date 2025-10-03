Kai Madison Trump, die 18-jährige Lieblingsenkelin des US-Präsidenten, führt ein verrücktes Leben. Das Golftalent lanciert jetzt ihre eigene Modelinie. Die Rolle des Models übernimmt sie gleich selbst. Und posiert im 130-Dollar-Pulli vor dem Weissen Haus.

1/13 Kai Madison Trump posiert für ihr neues Modelabel vor dem Weissen Haus. Foto: Instagram

Darum gehts Kai Madison Trump: Enkelin des US-Präsidenten mit eigener Modelinie und Golfkarriere

Lancierte eigene Modelinie vor dem Weissen Haus, träumt von Profigolfkarriere

2,3 Millionen Instagram-Follower und lukrative Deals bringen über eine Million Dollar jährlich Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Ein ganz normales Teenager-Leben mit Freunden treffen, Shoppen und Kaffeetrinken kennt Kai Madison Trump (18) nicht. Als Lieblingsenkelin des US-Präsidenten lebt sie in einer eigenen Welt. Von Kindsbeinen an ist Kai im Scheinwerferlicht gestanden. Immer wieder tritt sie an der Seite von Donald Trump auf. Die Tochter von Donald Trump Jr. (47) und seiner Ex-Frau Vanessa Trump (47) hilft ihrem Grossvater dabei, auch bei den Jungen im Gespräch zu bleiben.

Vom Grossvater geerbt hat sie aber viel mehr als nur die Schwäche fürs Golfen – Kai Trump steht täglich auf dem Green und hat ein Handicap von 0,2. Kein Wunder träumt sie von einer Karriere als Profigolferin. Auch in Sachen Geschäftssinn steht sie Donald Trump in nichts nach. Neustes Beispiel: Kai Trump hat vergangene Woche ihre eigene Modelinie lanciert – natürlich vor dem Weissen Haus. Ganz normale Pullover verkauft die Präsidentenenkelin für stolze 130 Dollar. Sie tragen ihr Kürzel «KT» auf der Brust, ein simples «Kai» im Nacken und eine Unterschrift auf dem Ärmel. Sie kommen wohl – wie die meisten Trump-Artikel – aus China. Verraten will sie das aber nicht.

2,3 Millionen Follower auf Instagram

Die Rolle des Models übernimmt Kai Trump grad selber. Die Location? Der Garten vor dem Weissen Haus in Washington, wo sie keck mit dem Golfschläger posiert. Die Fotos postet sie in den sozialen Medien, wo sie eine grosse Reichweite hat. Auf Instagram folgen Kai Trump 2,3 Millionen User, auf Tiktok sind es deren 3,4 Millionen.

Kai Trump macht mit diesen Zahlen viel Geld. Sie hat lukrative Deals mit der Golfmarke Taylormade oder mit dem Energydrink-Hersteller Accelerator Active Energy. Solche Kooperationen sollen ihr pro Jahr weit über eine Million Dollar aufs Konto spülen. Nicht schlecht für eine 18-Jährige. In Palm Beach Gardens, Florida, geht sie in die Benjamin School, die sie nächstes Jahr abschliessen sollte. Und dort fährt sie auch schon einmal mit ihrem Tesla Cybertruck auf den Schulhaus-Parkplatz – Opa Trump hat ihr den kantigen Tesla geschenkt.

«Ein ganz normaler Grossvater»

Bei all dem Geschäftlichen wird Kai nicht müde, zu betonen, dass Donald Trump ein ganz normaler Grossvater sei. «Wir reden, essen zu Mittag und spielen immer noch zusammen Golf», sagt sie. Und betont: «Ja, er ist der Präsident der Vereinigten Staaten, aber für mich ist er ein ganz normaler Opa.»

Zuletzt war sie Ende Woche mit Donald Trump unterwegs. Nach dem Launch der eigenen Modemarke setzte sie sich zusammen mit dem Präsidenten-Opa in den Helikopter und flog zum Golfturnier Ryder Cup nach Long Island, schüttelte den weltbesten Golfern die Hand und machte ein paar Fotos. Was man halt so macht als Teenager mit einem «ganz normalen Opa».