Die Nachfrage nach Klimageräten erlebt in diesem Sommer einen Anstieg ohnegleichen. Können die Detailhändler den Wünschen der Konsumenten nach Abkühlung noch nachkommen?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Nachfrage nach Klimageräten steigt bei Galaxus und Interdiscount extrem an

Mobile Monoblocks bleiben mit 56 Prozent Marktanteil die beliebteste Wahl

Mobile Split-Klimaanlagen werden immer beliebter

Moritz Meister Redaktor Wirtschaft

Die Temperaturen in der Schweiz steigen und steigen. Und damit auch die Nachfrage nach Klimageräten zur Abkühlung. Händler berichten von einem regelrechten Ansturm auf Ventilatoren und Klimaanlagen. «Die Nachfrage nach Klimageräten ist sogar grösser als im Vorjahr», sagt Tobias Heller, Sprecher vom Online-Warenhaus Digitec Galaxus. Bereits 50 Prozent Geräte mehr habe man verkauft als zur selben Zeit im Vorjahr. Interessant: Bei Galaxus gab es 2025 bereits einen Verkaufsrekord-Sommer bei den Klimageräten.

Von einem Klimageräte-Boom spricht auch Interdiscount, die Heimelektronik-Tochter von Coop.

Sowohl Galaxus als auch Interdiscount können trotz der Mega-Nachfrage Entwarnung geben. Wenn auch die Auswahl nicht mehr so gross sei, gebe es doch noch Geräte in allen Preislagen. Bei einzelnen Geräten könne es aktuell zwar zu Engpässen kommen, doch von allen Typen seien noch diverse Modelle verfügbar, heisst es unisono.

Mobile Monoblocks am beliebtesten

Laut Angaben von Galaxus ist in diesem Jahr das mobile Monoblock-Gerät die beliebteste Wahl. 56 Prozent der Käufer haben sich für diese Variante entschieden. Auffällig ist jedoch, dass die mobilen Split-Klimaanlagen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Rund 16 Prozent der Kunden haben sich diesen Sommer für ein solches Gerät entschieden.

Wer bei der Nutzung eines Klimageräts flexibel bleiben möchte, dem empfiehlt Heller den Kauf eines mobilen Monoblocks. Solche lassen sich ohne grossen Aufwand in Betrieb nehmen, weshalb sie vor allem für Mietwohnungen eine ideale Lösung darstellen. Wer allerdings mehr Wert auf den Faktor Effizienz und Ruhe legt, sollte sich eine mobile Splitanlage anschaffen.