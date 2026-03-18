Mehrere Male ist der Versuch schon gescheitert, jetzt soll es endlich klappen. Dem Baarer Restaurant Bauernhof wird nach über einem Jahr neues Leben eingehaucht. Es deutet viel daraufhin, dassl Moritz Stiefel, Spitzenkoch und bekannt in der Gastroszene, übernimmt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Das Gasthaus Bauernhof in Baar ZG soll mit dem Luzerner Sternekoch Moritz Stiefel als Küchenchef wiedereröffnen

Stiefel bringt langjährige Erfahrung aus Luzern mit, inklusive 15 Gault-Millau-Punkten

Sein Crowdfunding für sein Lokal Hopfenkranz sammelte 2020 über 30'000 Franken War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Das Gasthaus Bauernhof oberhalb von Baar ZG ist eine echte Traditionsbeiz: ein denkmalgeschütztes Haus mit über 260 Jahren Geschichte. Der frühere Wirt Heinz Keller servierte über ein Vierteljahrhundert Schweizer Klassiker. Doch seit gut einem Jahr ist der Betrieb dauerhaft geschlossen. Jetzt will die Besitzerin Bauernhof Zug AG dem Lokal neues Leben einhauchen – mit einem renommierten Gastronomen in der Küche, wie die «Luzerner Zeitung» berichtet.

Demnach soll der Luzerner Spitzenkoch Moritz Stiefel (42) als Küchenchef übernehmen. Dies ist dem Linkedin-Profil des Luzerners zu entnehmen, in dem er die Bauernhof Zug AG als neue Arbeitgeberin ausweist. Zudem postet der Kochprofi Stelleninserate der Restaurant-Inhaberin und kommentiert sie mit «Ich bin für ein neues Projekt auf der Suche nach motivierten Mitarbeitern» oder «Suche nach meiner rechten Hand». Eine offizielle Bestätigung von Stiefel oder dem Lokal steht bislang aus. Auf eine Anfrage von Blick hat Stiefel bisher nicht reagiert.

Der Bauernhof hat holprige letzte Jahre hinter sich

Das Gasthaus hat in der Vergangenheit mehrmals für Schlagzeilen gesorgt. Nach dem Ausstieg von Heinz Keller im Jahr 2022 übernahmen zwei neue Pächterinnen, die Anfang 2025 wegen finanzieller Probleme wieder aufgeben mussten. Schliesslich scheiterte im selben Jahr auch eine erneute Wiedereröffnung der Beiz.

Nun soll es mit Stiefel an Bord gelingen. Der Spitzenkoch hat einen steilen Aufstieg hingelegt. Viele Jahre war er in Luzern tätig – unter anderem als Küchenchef im Gourmet-Restaurant Lumières des Hotels Château Gütsch hoch über der Stadt. 2016 wagte Stiefel dann zusammen mit seiner Frau den Sprung in die Selbstständigkeit und übernahm das Luzerner Lokal Hopfenkranz. Zusammen etablierten sie das Restaurant als Fine-Dining-Hotspot und sammelten mehrere Auszeichnungen. Der Hopfenkranz erhielt zuletzt 15 Gault-Millau-Punkte, drei Falstaff-Gabeln sowie eine Empfehlung im Guide Michelin. 2022 wurde das Duo von Falstaff als Wirtepaar des Jahres ausgezeichnet.

Schwierigkeiten während Corona

Doch auch bei Top-Gastronomen läuft es nicht immer rund. Während der Corona-Pandemie gerieten die Stiefels mit dem «Hopfenkranz» in finanzielle Schieflage. Sie mussten Angestellte entlassen, zeitweise stand der Kochprofi nur mit einem Lehrling in der Küche. Letztlich rettete ein Crowdfunding, bei dem über 30'000 Franken zusammenkamen, den Fortbestand des Betriebs. Das erzwungene Ende im Jahr 2025 war schliesslich nicht den Finanzen, sondern der Luzerner Stadtplanung geschuldet. Die Stadt lässt die Liegenschaft totalsanieren, darum hat sie den Mietvertrag nicht erneuert.

Schliesslich zog es Stiefel weg aus Luzern nach Zürich: Dort übernahm er die kulinarische Leitung der Szenebadi Oberer Letten. Nun startet der Sternekoch bald ein weiteres Abenteuer in einem neuen Kanton – und zwar in der Küche eines Gasthofs mit viel Tradition.