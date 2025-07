24 Millionen Passagiere – hierhin fliegt die Schweiz

1/5 Letztes Jahr sind über 24 Millionen Passagiere aus der Schweiz in die weite Welt geflogen. Foto: CHRISTIAN BEUTLER

Darum gehts Schweizer Flughäfen: Beliebte Reiseziele und Passagieraufkommen im Jahr 2024

Europa ist mit 79 Prozent das Hauptreiseziel, gefolgt von Asien und Amerika

24,2 Millionen Passagiere reisten 2024 von Schweizer Flughäfen ab

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Es ist Hochsaison auf den Schweizer Flughäfen. Der Monat Juli ist üblicherweise derjenige mit dem höchsten Passagieraufkommen im ganzen Jahr. 2024 haben im Juli 2,6 Millionen Passagiere an einem Flughafen in der Schweiz eingecheckt. Im Januar und November waren es jeweils nur 1,5 Millionen.

Doch wohin fliegen die Reisenden aus der Schweiz? Neue Daten des Bundesamts für Statistik (BFS) und Zivilluftfahrt (BAZL) zeigen die Flugdestinationen aller 24,2 Millionen Passagiere aus der Schweiz im vergangenen Jahr. Blick schlüsselt nach Kontinent auf.

Wichtig: Die Zahlen umfassen alle abreisenden «Lokalpassagiere» der Schweizer Flughäfen. Also Reisende, die hier eingecheckt haben, inklusive ausländischer Passagiere auf ihrer Rückreise. Nicht berücksichtigt sind Personen, die lediglich auf einem Schweizer Flughafen umsteigen.

Europa

Ein Grossteil der Schweizer Passagiere reiste im 2024 in Europa – nämlich 79 Prozent. Mit 3,1 Millionen galt Spanien als beliebtestes Reiseziel, gefolgt vom Vereinigten Königreich, also England, Schottland, Wales und Nordirland.

Je nach Flughafen variiert die Bedeutung von einzelnen Destinationen aber stark. So flogen von Zürich aus viermal mehr Personen nach Deutschland wie nach Frankreich. In Genf ist das genau umgekehrt.

Übrigens: 84 Prozent aller Reisenden aus der Schweiz erreichten ihr Ziel mit einem Direktflug, 16 Prozent erst nach ein- oder mehrmaligem Umsteigen.

Asien

Knapp 2 Millionen Passagiere, also 8 Prozent, checkten für einen Flug nach Asien ein. Wenig überraschend war Thailand am beliebtesten, dahinter stehen die Vereinigten Arabischen Emirate und Indien.

In Asien ist auch ein Blick aufs Tabellenende spannend. So flogen im vergangenen Jahr insgesamt 17 Personen in den Jemen und 19 nach Syrien. Über 1400 Passagiere haben einen Flug mit Endziel Afghanistan angetreten.

Amerika

Auch Nord-, Mittel- und Südamerika machten zusammen 8 Prozent des gesamten Passagieraufkommens aus. Mit über 1,2 Millionen Reisenden dominieren die USA. Verglichen mit der ganzen Welt waren die Vereinigten Staaten das siebtbeliebteste Reiseziel.

Weltweit gab es 2024 nur zwei Reiseziele, die von nur einer einzigen Person aus der Schweiz aus angeflogen wurden – beide liegen in Amerika. Es sind der karibische Inselstaat Dominica und das französische Überseegebiet Saint-Pierre und Miquelon östlich der kanadischen Küste.

Ozeanien

Auch ein Blick auf das Passagieraufkommen in die Ozeanien ist spannend. Über 80'000 Reisende aus der Schweiz besuchten Australien. Dagegen hatten nur 102 Personen die Fidschi-Inseln als Ziel.

Afrika

Gut 1,2 Millionen Passagiere, also 5 Prozent, reisten aus der Schweiz nach Afrika. Die Länder im Norden wie Marokko, Ägypten und Tunesien weisen die meisten Passagiere auf. Marokko ist insgesamt die viertzehnt-beliebteste Destination aus der Schweiz.

Südafrika bleibt ein gefragtes Ziel in Afrika. Spannend ist dabei: Nach Kapstadt reisen in den Wintermonaten doppelt bis dreimal so viele Menschen wie im Juli. Auf die Seychellen flogen 9000 Reisende aus der Schweiz, nach Madagaskar knapp 4000. Am Tabellenende reihen sich viele Länder mit wenigen Hundert Fluggästen ein. Dazu gehören Somalia, die Republik Kongo und der Sudan.