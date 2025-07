Verwirrung um Thailands umstrittene Touristen-Gebühr

1/4 Thailand wollte von Touristen noch dieses Jahr eine neue Gebühr kassieren. Im Bild der Flughafen Suvarnabhumi. Foto: Instagram

Darum gehts Thailand verschiebt umstrittene Touristen-Gebühr aufgrund sinkender Besucherzahlen

Neue Gebühr von 8 Franken frühestens im Frühling 2026 geplant

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Thailand hatte 2025 zum Rekordjahr für den Tourismus ausgerufen. Das Königreich hat mit 39 Millionen ausländischen Gästen gerechnet. Das wären so viele wie noch nie. Schon jetzt wird aber klar, dass dieses Ziel nie und nimmer erreicht werden kann. Schuld daran sind vor allem ausbleibende Gäste aus China, die den grössten Anteil der Touristen ausmachen. Sie verbringen ihre Ferien vermehrt in günstigeren Ländern wie Vietnam oder Malaysia. Oder bleiben zu Hause, um den einheimischen Tourismus zu unterstützen.

Um nicht noch mehr Reisende abzuschrecken, greift die Regierung nun ein. Sie verschiebt die umstrittene neue Touristen-Gebühr, wie das Reiseportal Travelnews berichtet. Nicht zum ersten Mal! Der Zeitpunkt sei angesichts der unsicheren internationalen Lage nicht geeignet, um die Massnahme umzusetzen, lässt das thailändische Tourismusministerium verlauten. Man wolle die Entwicklung der internationalen Touristenzahlen während der bevorstehenden Hochsaison im vierten Quartal 2025 abwarten, und erst dann definitiv über die Gebühr entscheiden.

200'000 Schweizerinnen und Schweizer pro Jahr

Sie kommt also frühestens im Frühling 2026. Und soll 300 Baht betragen, das sind umgerechnet 8 Franken. Immerhin: Für Touristen, die über Land- oder Seegrenzen einreisen, ist eine mehrfache Einreise innerhalb von 30 bis 60 Tagen möglich – ohne dass sie die Gebühr erneut bezahlen müssen. Wie genau die Gebühr einkassiert wird, ist noch unklar.

Mit der Massnahme hätten eigentlich zusätzliche Mittel für die Entwicklung touristischer Infrastruktur und den Schutz von Sehenswürdigkeiten bereitgestellt werden sollen. So sollten Investitionen in weniger besuchte Regionen fliessen. Und der Übertourismus in stark frequentierten Regionen wie Bangkok, Phuket und Pattaya bekämpft werden.

Der Tourismus ist für die Wirtschaft Thailands eminent wichtig. 2024 sind 30 Millionen Menschen nach Thailand gereist. Die Regierung will, dass diese Zahl weiter wächst. Das Königreich in Südostasien ist auch bei Schweizern beliebt. Zum Reisen, aber auch zum Auswandern.

So besuchten vor der Covid-19-Pandemie jährlich über 200'000 Schweizerinnen und Schweizer Thailand – und mehr als 150'000 thailändische Touristen die Schweiz. Ende 2023 lebten 10'414 Schweizerinnen und Schweizer dauerhaft in Thailand. 4269 im Rentenalter – davon sind drei Viertel Männer.