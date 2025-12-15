Jede zweite Tramlinie hat eine neue Route. Und beim Hauptbahnhof ist ein Jahr lang eine Haltestelle zu. Die Zürcher Verkehrsbetriebe haben am Sonntag den grössten Fahrplanwechsel ihrer Geschichte vorgenommen. Am Montag folgt nun der erste Pendler-Praxistest.

Michael Hotz Redaktor Wirtschaft

Über 800'000 Menschen sind im ÖV-Netz der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) unterwegs – jeden Tag. Für sie gelten nun zahlreiche Änderungen. Denn die VBZ haben an diesem Sonntag den grössten Fahrplanwechsel in ihrer 129-jährigen Geschichte vorgenommen. Nun steht am Montagmorgen die erste richtige Belastungsprobe an. Denn auch die geübten Pendler müssen sich umgewöhnen. Kommt es deshalb zum grossen Chaos?

Die VBZ setzen alles daran, chaotische Zustände zu verhindern. In den nächsten Tagen sind von 6.30 bis 19.30 Uhr jeweils 60 sogenannte Transport Guides unterwegs. Sie helfen den Fahrgästen bei Fragen, stationiert an 20 Verkehrsknoten – etwa am Hauptbahnhof, an der Bahnhofstrasse oder dem Bellevue. In der ganzen Stadt hängen auch Plakate, die über die Änderungen informieren. Auf der VBZ-Website sind zudem eine interaktive Karte und ein Fahrplan aufgeschaltet.

Gesperrter Bahnhofquai und mehr Trams fürs Spitalquartier

Insbesondere bei den Trams ist wenig so, wie es bisher war. 7 von 14 Tramlinien fahren auf einer neuen Route. Und drei weitere Linien sind von einer Baustelle betroffen. Der 4er wird zum 11er, der 11er zum 2er, der 2er zum 8er und der 8er zum 5er. Verwirrend? Komplett! Die Änderungen sind aber aus zwei Hauptgründen notwendig.

Erstens ist die Haltestelle Bahnhofquai/HB ein Jahr lang gesperrt, weil sie bis Ende 2026 hindernisfrei gemacht wird. Damit fällt der Verbindungspunkt zwischen dem Süden und dem Norden des Hauptbahnhofs weg. Heisst: Vom Bellevue oder der Bahnhofstrasse gibt es nun keine direkte Verbindung mehr Richtung Limmatplatz. Als Alternative verkehren im Norden übergangsmässig die beiden Bau-Trams 50 und 51. Gleichzeitig wechseln drei Linien beim Hauptbahnhof ihre Nummer. Beispielsweise fährt der 4er als 13er weiter zum Albisgüetli.

Zweitens führen die VBZ das «Tramnetz Süd» ein. Der Hintergrund: Immer mehr Fahrgäste wollen ins südlich gelegene Quartier Lengg, wo verschiedene Spitäler und Kliniken beheimatet sind. Seit November 2024 ist dort etwa das neue Kinderspital in Betrieb. Neu ist das Spitalquartier von verschiedenen Bahnhöfen direkt mit dem Tram erreichbar. Der 4er fährt vom Bahnhof Altstetten über den Hauptbahnhof und den Bahnhof Stadelhofen zur Haltestelle Balgrist.

Der 6er fährt immer noch zum Zoo

Immerhin: Auf einigen Strecken ist immer noch das gleiche Tram wie vorher unterwegs. Konkret ist das bei den Linien 3, 7, 9 und 10 der Fall. Und auch der Zoo ist ab dem Hauptbahnhof immer noch mit dem 6er-Tram erreichbar. Nur die Abfahrtszeiten ändern sich.

Ansonsten bleibt wenig beim Alten. Denn auch bei den Bussen und im Nachtnetz gibt es Änderungen. Die 60 Transport Guides dürften deshalb in den nächsten Tagen auf zahlreiche verwirrte Fahrgäste treffen. Um diesen zu helfen, packt sogar die Teppichetage mit an. VBZ-Direktor Martin Sturzenegger (52) und die anderen Mitglieder der Geschäftsleitung sind ebenfalls unterwegs und geben bei Fragen Auskunft.