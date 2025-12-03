In Bauma hat sich am Mittwochmorgen ein spektakulärer Unfall ereignet. Ein Bus kam rückwärts ins Rollen und landete in einem Bord. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Darum gehts Bus-Unfall in Bauma ZH: Fahrzeug rollte rückwärts, Passagiere stürzten

Chauffeur verliess Bus wegen Türproblem, Fahrzeug geriet ausser Kontrolle

Zwei Personen wurden bei dem Vorfall leicht verletzt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Schreckmoment am frühen Mittwochmorgen in Bauma ZH: Leserreporterin Tanja D.* (18) sass um fünf Uhr morgens im Bus und wollte wie immer zur Arbeit fahren.

Plötzlich merkten die Bus-Passagiere jedoch, dass etwas mit der Türe nicht stimme. «Sie ging nicht ganz zu. Wir fuhren dann trotzdem ein paar Haltestellen weiter», schildert die Leserreporterin. An der dritten Haltestelle sei der Chauffeur dann schauen gegangen, wie er das Problem lösen könne.

Personen zu Boden geschleudert

«Als er draussen war, rollte der Bus plötzlich rückwärts», erzählt Tanja. Durch den Ruck seien einige Personen zu Boden geschleudert worden. «Ich selbst bin auch auf den Boden gefallen», beschreibt die 18-Jährige. Glücklicherweise sei jedoch niemandem etwas Ernsthaftes passiert.

Der Bus kam in einem Bord liegend zum Stillstand. Die Kantonspolizei Zürich bestätigt auf Anfrage einen Einsatz. Zwei Personen wurden durch den Unfall leicht verletzt. Sie werden von der Sanität betreut. Die Bergungsarbeiten laufen.

* Name bekannt