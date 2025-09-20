DE
FR
Abonnieren

Gegen Billig-Arbeitskräfte
Trump bringt das Mega-Visum – 100'000 Dollar pro Jahr

US-Präsident Donald Trump führt eine jährliche Gebühr von 100'000 Dollar für Arbeitsvisa ein. Die US-Regierung will so verhindern, dass Tech-Giganten unerfahrene, billige Mitarbeiter ins Land holen. Zudem gab Trump bekannt, wie er reiche Ausländer anlocken will.
Publiziert: vor 23 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
US-Präsident Donald Trump geht gegen billige Arbeitskräfte aus dem Ausland vor.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Trump verfügt 100'000 Dollar Gebühr für H1B-Visa für Tech-Unternehmen
  • Kritiker sehen H1B-Visa als Bedrohung für amerikanische Arbeitsplätze
  • Trump Gold Card: Niederlassung für 1 Million Dollar, Platin-Karte für 5 Millionen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Patrik_Berger_Redaktor Wirtschaft Desk_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Patrik Berger und Keystone-SDA

Präsident Donald Trump (79) hat eine Gebühr von 100'000 Dollar für eine von Tech-Konzernen oft genutzte Arbeitsvisa-Kategorie verfügt. Die H1B-Visa erlauben es US-Unternehmen, qualifizierte Beschäftigte ins Land zu bringen. Ein grosser Teil von ihnen kommt aus Indien.

Einige Verbündete von Trump kritisieren schon seit einiger Zeit, die Visa-Kategorie werde zweckentfremdet - und nähmen amerikanischen Beschäftigten Jobs weg. Bisher hat das Visum nur eine Bearbeitungsgebühr von wenigen tausend US-Dollar gekostet.

Die Chefs grosser Tech-Konzerne hatten in den vergangenen Monaten versucht, ein engeres Verhältnis zur Trump-Regierung aufzubauen, bei einem Event im Weissen Haus hatten sie sich mit Lob für den US-Präsidenten nicht zurückgehalten. Trump sagte, er denke, die Tech-Konzerne würden «sehr glücklich» über die neue Regelung sein.

Niederlassung für 1 Million Dollar

Handelsminister Howard Lutnick (64) sagte bei der Ankündigung im Weissen Haus, die 100'000 Dollar sollen jährlich bezahlt werden. Damit solle es sich für US-Unternehmen nicht mehr rechnen, unerfahrene Mitarbeitende ins Land zu holen und auszubilden, erklärte Lutnick. Sie müssten sich dann die Frage stellen, ob ein Jobkandidat für sie wertvoll genug sei, um der Regierung zusätzlich zum Gehalt 100'000 Dollar zu zahlen. Stattdessen könnten sie dann US-amerikanische Arbeitnehmende einstellen, sagte der Minister.

Mehr zum Thema Trump
Novartis-Chef will Medikamente in den USA vergünstigen
Muss die Schweiz dafür bluten?
Novartis-Chef will Medikamente in den USA vergünstigen
Walliser Kaffeemaschinenhersteller flüchtet wegen Trump nach Italien
Starbucks-Vertrag futsch!
Walliser Kaffeemaschinen-Hersteller flüchtet wegen Trump
Fed-Chef Powell senkt US-Leitzins nur um 0,25 Prozentpunkte
Mit Video
Das wird Trump nicht schmecken
Fed-Chef Powell senkt US-Leitzins nur um 0,25 Prozentpunkte
Ricola verschiebt Fabrik-Eröffnung – 100 Jobs betroffen
Wegen Trumps Zöllen
Ricola verschiebt Fabrik-Eröffnung – 100 Jobs betroffen

Der Präsident unterzeichnete auch den Erlass zur bereits zuvor angekündigten «Trump Gold Card», mit der man sich für eine Million Dollar in den USA niederlassen können werde. Auf einem Plakat neben seinem Schreibtisch war die Darstellung einer goldenen Karte mit Trumps Abbild und der Freiheitsstatue im Hintergrund zu sehen. Mit einer geplanten Platin-Karte soll man sich unterdessen für fünf Millionen Dollar bis zu 270 Tage pro Jahr in den USA aufhalten können – ohne US-Steuern auf ausserhalb der USA erzielte Einkünfte zahlen zu müssen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen