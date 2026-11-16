Elon Musk verkauft das Cybercab plötzlich auch an Private

Mit dem Cybercab will Tesla-Chef Elon Musk das autonome Fahren revolutionieren. Plötzlich bietet er das futuristische Fahrzeug auch Privaten an. Es gibt aber noch einige offene Fragen, bis man damit losfahren kann.

Darum gehts Elon Musk verkauft das Robocab neu auch an Private

Zum Preis kommt aber noch eine fette Abogebühr dazu

Das futuristische Fahrzeug darf zudem nicht überall gefahren werden

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Elon Musk (55) hat ein neues Lieblingsauto. Nach dem Aus des kantig-futuristischen Cybertrucks setzt der umtriebige Tesla-Chef voll auf das Cybercab. Mit dem futuristischen Fahrzeug ohne Lenkrad und Pedale will er das autonome Fahren revolutionieren. Das goldfarbene Elektroauto mit zwei Sitzplätzen wurde bereits 2024 vorgestellt. Doch jetzt überrascht Musk alle: Er will das Tesla-Cybercab nicht mehr nur als Robotaxi einsetzen, sondern auch an Privatpersonen verkaufen.

Tesla verschickt laut dem US-Technikportal The Verge dieser Tage erstmals Kaufangebote an ausgewählte Kunden. Die ersten Fahrzeuge sollen bereits im Dezember ausgeliefert werden – zum Preis von 29'990 Dollar. Umgerechnet sind das rund 25'200 Franken. Ein Schnäppchen?

Teures Abo ist Pflicht

Nur bedingt. Denn der Kaufpreis ist erst der Anfang. Für die autonome Fahrsoftware verlangt Tesla zusätzlich 299 Dollar – pro Monat. Und das Abo ist Pflicht. Über fünf Jahre summieren sich die Gebühren auf fast 20'000 Dollar. Zusammen mit dem Kaufpreis kostet das futuristische Gefährt dann doch fast 50'000 Dollar – ohne Versicherung, Steuern und Strom.

Blöd nur: Wer das Abo kündigt, kann sein Cybercab nicht mehr auf öffentlichen Strassen nutzen. Schliesslich fehlen Lenkrad und Pedale.

Und auch sonst gibt es Einschränkungen. Das Cybercab darf nur in Gebieten autonom fahren, in denen Tesla seinen Robotaxi-Dienst anbietet. Dazu gehören Teile von Texas und Florida. In der Schweiz sind die Chancen gering, dass das Fahrzeug überhaupt je auf den hiesigen Strassen fahren darf. Schon der Cybertruck hatte keine reguläre Schweizer Zulassung.

Einige Fragen sind noch offen

Musk hatte einst versprochen, dass Besitzer ihre Robotaxis vermieten und damit Geld verdienen können. Davon ist heute keine Rede mehr. Die aktuellen Vertragsbedingungen verbieten jede kommerzielle Nutzung, wie «The Verge» berichtet. Zudem hat Tesla derzeit noch Ärger mit der US-Verkehrsaufsicht NHTSA. Sie verlangt von Tesla eine Erklärung, wie das Cybercab ohne klassische Bedienelemente die Sicherheitsvorschriften erfüllen soll.

Kurz: Es gibt noch einige offene Fragen. Wie viele Private sich ein Cybercab kaufen, bleibt abzuwarten. Die 1000 Dollar Anzahlung, die Musk verlangt, dürften da noch das kleinste Problem sein.