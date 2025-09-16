In Wallisellen ZH stehen fast so viele Wohnungen leer wie im Kanton Jura. Das, obwohl im Kanton Zürich Wohnungsnot herrscht. Kann das überhaupt sein? Blick hat sich auf die Suche nach Antworten gemacht.

Darum gehts Wallisellen hat hohe Leerstandsziffer trotz Wohnungsnot in Zürich

255 Wohnungen sollen am 1. Juni 2025 in Wallisellen leer stehen

Business Apartments und Firmenwohnungen verzerren die Leerstandsstatistik

Dorothea Vollenweider Redaktorin Wirtschaft

Nirgends stehen so viele Wohnungen leer wie im Kanton Jura: Der jüngste Kanton der Schweiz hat mit 3,03 Prozent die höchste Leerstandsziffer landesweit. Am anderen Ende des Spektrums befindet sich der Kanton Zürich. Hier herrscht mit einer Leerstandsziffer von 0,48 Prozent Wohnungsnot. Mit einer kleinen Ausnahme: Die Gemeinde Wallisellen sticht seit Jahren heraus.

Die Leerstandsziffer von Wallisellen ist mit 2,98 Prozent aussergewöhnlich hoch. In den letzten zwei Jahren waren es sogar 3,5 Prozent. Am Stichtag 1. Juni 2025 sollen in Wallisellen insgesamt 255 Wohnungen leer stehen. Und das in der heiss begehrten Agglomeration von Zürich. Ist das überhaupt möglich?

Ausgeschrieben sind sie nicht

Wer in Wallisellen auf der Suche nach einer Mietwohnung ist, merkt schnell: Das Wohnungsangebot ist dort nicht höher als in anderen Zürcher Gemeinden. Bezahlbarer Wohnraum ist rar. Das bestätigt auch Robert Weinert (46), Immobilienexperte bei Wüest Partner: «Die Angebotsquote für Mietwohnungen liegt in Wallisellen bei 3.3 Prozent», sagt er. Das liege etwa im kantonalen Schnitt.

Im Unterschied zur Leerstandsquote zählt die Angebotsquote nicht nur die leerstehenden Wohnungen, sondern auch jene, die ausgeschrieben – aber vielleicht noch bewohnt – sind. Sie ist deshalb immer etwas höher als die Leerstandsquote.

Wenn in Wallisellen nicht mehr Wohnungen ausgeschrieben sind als in umliegenden Gemeinden, wie lässt sich der hohe Leerstand sonst erklären? Blick hat bei der Stadtverwaltung nachgefragt. «Es gibt in Wallisellen zahlreiche Wohnungen, die nur für eine kurze Zeit vermietet werden», sagt Marcel Amhof (47), stellvertretender Stadtschreiber von Wallisellen. Solche Apartments, die nicht dauerhaft vermietet seien, werden in der Statistik als leer angeführt.

Businessapartments verfälschen die Statistik

«Weiter gibt es Liegenschaften, in denen eine Partei mehrere Wohnungen nutzt», sagt Amhof. Bis auf eine Wohnung gehen die übrigen Apartments dann ebenfalls als leer in die Statistik ein. In anderen Worten: Es sind entweder Businessapartments oder Liegenschaften, die von Firmen gemietet werden, um Mitarbeiter aus dem Ausland dort unterzubringen, die für den vermeidlich hohen Leerstand in Wallisellen sorgen.

Das Phänomen der Businessapartments, das auf dem Wohnungsmarkt schon länger für Spannungen sorgt, verzerrt also die Statistik. Die vermeintlich hohe Leerwohnungsziffer ist der Stadtverwaltung ebenfalls aufgefallen. Sie will sich dem Thema nun annehmen und das Datenmaterial vertieft prüfen, wie sie Blick sagt. Man wolle sichergehen, dass keine umgenutzten oder zurückgebauten Wohnungen in der Statistik als Leerwohnung auftauchen.