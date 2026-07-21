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Ein Land mit rasantem Aufstieg
Die mächtigsten Reisepässe auf unserem Globus

Der Schweizer Pass ist mächtig. Trotzdem profitieren Bürger aus Deutschland, Italien und Frankreich noch von etwas mehr Reisefreiheit, wie der Henley Passport Index zeigt. Ein Land beeindruckt in den letzten Jahren aber mit dem kräftigsten Aufstieg.
Publiziert: vor 55 Minuten
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Aktualisiert: vor 52 Minuten
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Mit dem roten Pass kommst du aktuell in 185 Länder ohne Visa.
Foto: shutterstock

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schweiz liegt mit 185 visafreien Einreisen weltweit auf Rang 5
  • Singapur führt mit 192 visafreien Ländern, Afghanistan Schlusslicht mit 22
  • Durchschnittspass erlaubt Zugang zu 108 Ländern, 2006 waren es 58
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Robin WegmüllerRedaktor Wirtschaft

An den Schweizer Flughäfen ist aktuell viel los. Am Zoll werden Tausende Reisepässe kontrolliert. Doch welcher sorgt bei Passagieren für den geringsten Aufwand? Der Henley Passport Index zeigt auf, in wie viele Länder Bürger visafrei einreisen können. Unser roter Pass bleibt dabei ein mächtiges Instrument. Denn wer das Schweizer Bürgerrecht geniesst, braucht in 185 von 227 Staaten keine zusätzlichen Dokumente. 

Im internationalen Ranking der Beratungsfirma Henley & Partners liegt die Schweiz damit auf Platz 5. Seit drei Jahren hat sich an dieser Platzierung nichts geändert. Zuvor war der rote Reisepass im Jahr 2010 einmal nur der zehntmächtigste. An der Spitze liegen nach wie vor die asiatischen Staaten. Mit 192 visumfreien Reiseländern ist Singapur solo an der Spitze. Dahinter folgen Japan, Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) mit 188.

Die mächtigsten Pässe der Welt 

RangLandVisafreie Einreise
1Singapur192
2Japan, Südkorea, VAE188
3Schweden187
4Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Spanien186
5Schweiz, Österreich, Griechenland, Malta, Portugal185

Der jüngste Aufstieg der VAE ist besonders beeindruckend. In den letzten 20 Jahren kamen 153 visafreie Reiseziele hinzu – gemäss Henley & Partners vor allem aufgrund diplomatischer Zusammenarbeit. Daneben haben noch einige europäische Nationen die Nase leicht vor der Schweiz. So auch unsere Nachbarländer Deutschland, Frankreich und Italien mit 186 Staaten. Den Unterschied macht dabei das ostafrikanische Land Malawi, für welches Schweizerinnen und Schweizer ein Visum benötigen.

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Die schwächsten Pässe der Welt 

RangLandVisafreie Einreise
100Jemen30
101Pakistan29
102Irak28
103Syrien25
104Afghanistan22

Auf den hintersten Plätzen stehen wenig überraschend Länder, die von Instabilität und Krieg geprägt sind. Afghanistan steht mit 22 Ländern am Ende der Rangliste. Das tat das Land auch bereits im Jahr 2006, damals allerdings nur mit zwölf visafreien Reisezielen.

Allgemein nahm die Mobilität ohne zusätzlichen Bürokram in den letzten 20 Jahren stark zu. Heute bietet der durchschnittliche Reisepass direkten Zugang zu 108 Reisezielen. Damals waren es nur 58. Die mächtigsten Pässe waren damals noch im Besitz von Bürgern der USA, Dänemarks und Finnlands mit 130 Destinationen ohne Visa. Heute können Reisende mit einem singapurischen Pass in 192 Staaten einreisen.

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