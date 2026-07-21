Darum gehts
- Schweiz liegt mit 185 visafreien Einreisen weltweit auf Rang 5
- Singapur führt mit 192 visafreien Ländern, Afghanistan Schlusslicht mit 22
- Durchschnittspass erlaubt Zugang zu 108 Ländern, 2006 waren es 58
An den Schweizer Flughäfen ist aktuell viel los. Am Zoll werden Tausende Reisepässe kontrolliert. Doch welcher sorgt bei Passagieren für den geringsten Aufwand? Der Henley Passport Index zeigt auf, in wie viele Länder Bürger visafrei einreisen können. Unser roter Pass bleibt dabei ein mächtiges Instrument. Denn wer das Schweizer Bürgerrecht geniesst, braucht in 185 von 227 Staaten keine zusätzlichen Dokumente.
Im internationalen Ranking der Beratungsfirma Henley & Partners liegt die Schweiz damit auf Platz 5. Seit drei Jahren hat sich an dieser Platzierung nichts geändert. Zuvor war der rote Reisepass im Jahr 2010 einmal nur der zehntmächtigste. An der Spitze liegen nach wie vor die asiatischen Staaten. Mit 192 visumfreien Reiseländern ist Singapur solo an der Spitze. Dahinter folgen Japan, Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) mit 188.
Die mächtigsten Pässe der Welt
|Rang
|Land
|Visafreie Einreise
|1
|Singapur
|192
|2
|Japan, Südkorea, VAE
|188
|3
|Schweden
|187
|4
|Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Spanien
|186
|5
|Schweiz, Österreich, Griechenland, Malta, Portugal
|185
Der jüngste Aufstieg der VAE ist besonders beeindruckend. In den letzten 20 Jahren kamen 153 visafreie Reiseziele hinzu – gemäss Henley & Partners vor allem aufgrund diplomatischer Zusammenarbeit. Daneben haben noch einige europäische Nationen die Nase leicht vor der Schweiz. So auch unsere Nachbarländer Deutschland, Frankreich und Italien mit 186 Staaten. Den Unterschied macht dabei das ostafrikanische Land Malawi, für welches Schweizerinnen und Schweizer ein Visum benötigen.
Die schwächsten Pässe der Welt
|Rang
|Land
|Visafreie Einreise
|100
|Jemen
|30
|101
|Pakistan
|29
|102
|Irak
|28
|103
|Syrien
|25
|104
|Afghanistan
|22
Auf den hintersten Plätzen stehen wenig überraschend Länder, die von Instabilität und Krieg geprägt sind. Afghanistan steht mit 22 Ländern am Ende der Rangliste. Das tat das Land auch bereits im Jahr 2006, damals allerdings nur mit zwölf visafreien Reisezielen.
Allgemein nahm die Mobilität ohne zusätzlichen Bürokram in den letzten 20 Jahren stark zu. Heute bietet der durchschnittliche Reisepass direkten Zugang zu 108 Reisezielen. Damals waren es nur 58. Die mächtigsten Pässe waren damals noch im Besitz von Bürgern der USA, Dänemarks und Finnlands mit 130 Destinationen ohne Visa. Heute können Reisende mit einem singapurischen Pass in 192 Staaten einreisen.