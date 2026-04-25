Im US-Bundesstaat Florida steht eine Luxusvilla zum Verkauf. Das Anwesen ist bekannt durch den Kultfilm «Scarface». Früher gehörte das Grundstück zum Winter White House. Jetzt soll es für 237 Millionen Dollar über den Tisch gehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Luxusvilla aus «Scarface» in Key Biscayne für 237 Millionen Dollar gelistet

Ehemaliges Winter White House mit 20'000 Quadratmeter Helikopterlandeplatz

Bisher teuerste Villa in Florida: 225 Millionen Dollar im April 2025 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Es sind Eckdaten, die es nur ganz selten gibt: 13'000 Quadratmeter Wohnfläche, 260 Meter direkter Wasserzugang, Musikstudio, Pool, Fitnessbereich sowie ein Blick auf die Skyline von Miami (USA). Alles gehört zur Luxusvilla, die aktuell in Key Biscayne zum Verkauf steht. Gelisteter Preis: 237 Millionen Dollar.

Das Anwesen ist bekannt aus dem Kultfilm «Scarface». Dabei diente es als Wohnsitz des fiktiven Drogenbosses Frank Lopez, der von Robert Loggia (1930–2015) gespielt wurde. Noch heute ist der Glaslift im Wohnbereich erhalten und auf den Verkaufsbildern zu sehen.

Ehemaliges Winter White House

Das Grundstück an sich weist allerdings noch eine weit grössere Historie auf. In den 70er-Jahren gehörte es zum sogenannten Winter White House. Der ehemalige US-Präsident Richard Nixon (1913–1994) nutzte es als Rückzugsort. Daher stammt auch der 20'000 Quadratmeter grosse Helikopterlandeplatz. Ursprünglich war dieser für Staatsbesuche vorgesehen.

Aktuell gehört die Luxusvilla John Devaney, dem Gründer und CEO der Investmentfirma United Capital Markets. Mit dem Verkauf könnte der US-Amerikaner einen neuen Rekord aufstellen. Sollte das Anwesen tatsächlich zu diesem Preis den Besitzer wechseln, wäre es die teuerste verkaufte Wohnimmobilie in Florida. Bisheriger Rekordhalter ist eine Villa in Naples, welche im April 2025 für 225 Millionen Dollar über den Tisch ging.

Zur teuersten Immobilie der USA könnte es knapp nicht reichen. Diesen Titel hält ein Penthouse in New York. Es wurde im Januar 2019 für knapp 240 Millionen Dollar ergattert. Dass es übrigens noch preisintensiver geht, hat der ukrainische Milliardär Rinat Achmetow bewiesen. Er soll 2021 eine Wohnung in Monaco für 430 Millionen Franken – also etwa 547 Millionen Dollar – gekauft haben.